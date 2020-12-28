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مصر للطيران تعلن بدء تشغيل الرحلات الجوية من المملكة إلى القاهرة

Time منذ 12 دقيقة
Views 1177
مصر للطيران تعلن بدء تشغيل الرحلات الجوية من المملكة إلى القاهرة

القاهرة (صدى):
بدأت شركة مصر للطيران، تشغيل عدد من الرحلات الجوية من المملكة إلى القاهرة اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020 وفقًا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة بالمملكة.

وفي السياق نفسه، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة، قراراً بتشغيل عدد من الرحلات المغادرة من المملكة، فيما طالبت مصر للطيران في بيان لها من عملائها الراغبين في السفر من المملكة ضرورة التواصل مع مكاتب مصر للطيران بالمملكة.

ومن الجدير بالذكر، أن المملكة كانت قد قررت تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر.

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أحدث التعليقات

القرشي
الله يرحمك يا ابو بندر يا حبيب شعبك .
e.alofi
بس قرقر كتييير مافي فايده😹
السامرالحربي
لا فض فوك .. كلمات تحتاجها كل فتاة فقدت الثقة في نفسها وأنساقت خلف تفاهات المشهورات ..
سعيد الهلالي
امس الحكم ظلم ضمك ولكن فزعة ما يكون عذبه الضمير
كجمغلو
راح وانتهى بسبب غباؤه

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