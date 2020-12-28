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صورة نادرة للملك خالد مع أمبراطور اليابان
منذ 23 دقيقة
1401
1
علي القحطاني (صدى):
أظهرت صورة نادرة، الملك خالد بن عبدالعزيز رحمه الله، مع وأمبراطور اليابان.
وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، حيث تم التقاطتها في منتزه الملك خالد بالثمامه.
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أحدث التعليقات
القرشي
الله يرحمك يا ابو بندر يا حبيب شعبك .
e.alofi
بس قرقر كتييير مافي فايده😹
السامرالحربي
لا فض فوك .. كلمات تحتاجها كل فتاة فقدت الثقة في نفسها وأنساقت خلف تفاهات المشهورات ..
سعيد الهلالي
امس الحكم ظلم ضمك ولكن فزعة ما يكون عذبه الضمير
كجمغلو
راح وانتهى بسبب غباؤه
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