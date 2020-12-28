الأعداد السابقة للصحيفة

خادم الحرمين يدعو أمير الكويت للمشاركة في الدورة الـ 41 لمجلس التعاون

Time منذ ساعتين
Views 2016
خادم الحرمين يدعو أمير الكويت للمشاركة في الدورة الـ 41 لمجلس التعاون

الكويت (صدى):
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة الـحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها في الخامس من يناير المقبل.

وتسلم الرسالة سمو أمير دولة الكويت خلال استقباله، في قصر السيف اليوم، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.

وأعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عن جزيل شكره لسمو أمير دولة الكويت على حرصه الكامل على استمرار جهود تعزيز البيت الخليجي ودفع مسيرة مجلس التعاون إلى آفاق أرحب.

وقال: "يدخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية العقد الخامس من مسيرته المباركة بمنجزات راسخة وتعاون كبير وتطلع مشترك للمستقبل البناء والمشرق - بإذن الله - لتحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي، تبدأ بالتركيز على آفاق وطموح الشباب الخليجي والعمل المشترك على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة الصحية وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ماعرفت كيف تدير امورك من بدايتهاا .. اللهم لا شماته ..
ابو محمد 😎 ✍️
بألف قبااس ...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الدوام لله ..
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي مااشي ..

أخر الأخبار

وزير الحج: المملكة تتشرف باستقبال ضيوف الرحمن من بريطانيا وكافة أنحاء العالم
وزير الحج: المملكة تتشرف باستقبال ضيوف الرحمن من بريطانيا وكافة أنحاء العالم
Time منذ دقيقتين Views 1034
شركة الصناعات العسكرية تستكمل استحواذها على شركة الإلكترونيات المتقدمة
شركة الصناعات العسكرية تستكمل استحواذها على شركة الإلكترونيات المتقدمة
Time منذ 17 دقيقة Views 1329
فئات ممنوعة من تلقي لقاح كورونا
فئات ممنوعة من تلقي لقاح كورونا
Time منذ 22 دقيقة Views 1546
«النقل»‏ توضح حقيقة عدم السماح لمن تجاوزوا سن الـ60 باستئجار السيارات
«النقل»‏ توضح حقيقة عدم السماح لمن تجاوزوا سن الـ60 باستئجار السيارات
Time منذ 27 دقيقة Views 1599
مطالبات بـ «الشورى»‏ بإنشاء مستشفيات والتوسع في قبول خريجي كليات الطب
مطالبات بـ «الشورى»‏ بإنشاء مستشفيات والتوسع في قبول خريجي كليات الطب
Time منذ 32 دقيقة Views 1385
إدانة مواطنة بتبنيها أجندة خارجية وتغيير النظام الأساسي للحكم
إدانة مواطنة بتبنيها أجندة خارجية وتغيير النظام الأساسي للحكم
Time منذ 37 دقيقة Views 2337
صدور أول ترخيص لمعهدين موسيقيين في المملكة
صدور أول ترخيص لمعهدين موسيقيين في المملكة
Time منذ 42 دقيقة Views 1652
إطلاق أول نسخة لكأس العالم للأهداف العالمية في المملكة
إطلاق أول نسخة لكأس العالم للأهداف العالمية في المملكة
Time منذ 47 دقيقة Views 1519
الخطوط الباكستانية تستأنف رحلاتها إلى المملكة
الخطوط الباكستانية تستأنف رحلاتها إلى المملكة
Time منذ 52 دقيقة Views 1733
بالصور.. "رونالدو​ و​جورجينا" بملابس أوزبكية في دبي
بالصور.. "رونالدو​ و​جورجينا" بملابس أوزبكية في دبي
Time منذ 57 دقيقة Views 1995