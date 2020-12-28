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قصة إطلاق سكان المملكة لفظ «التوتينة» على التطعيم قبل 70 عاماً

Time منذ ساعة
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قصة إطلاق سكان المملكة لفظ «التوتينة» على التطعيم قبل 70 عاماً

علي القحطاني (صدى):
يستخدم بعض كبار السن في المملكة أحد الألفاظ التي كان يطلقونها على "التطعيم" قديماً، وهي مفردة التوتينة أو الوتنة أو التينة، وذلك قبل نحو 70 عاماً في المملكة؛ حيث تأخذ التطعيم في الذراع للوقاية من الأمراض والأوبئة التي مرت بها المملكة قديماً، وتترك هذه التينة أو ما يطلق عليها الآن التطعيم علامة دائرية في الذراع.

وتعود هذه اللفظة إلى "الوتين" وهو المكان الذي تؤخذ فيه الإبرة في اليد، ولهذا الأمر سميت بـ (توتينة)، فالوتين هو الاسم اللغوي لأكبر شريان في الجسم، ويدعى بالشريان الأبهر، بحسب موقع "العربية. نت" .

وكان السكان قبل تأسيس المملكة يعانون من انتشار الأوبئة والأمراض التي أدت إلى الوفيات والإصابة بإعاقات، وكان بعض هذه الأمراض ينقله الحجاج إلى البلاد، والذين يأتون لأداء فريضة الحج من أماكن مختلفة من العالم، والبعض منهم لديه ظروف صحية، حيث كانت تتم عمليات التطعيم، فكانت اللقاحات يتم إحضارها من الخارج، ويتم التطعيم المجاني من خلال حملات تطعيم مستمرة طوال العام.

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أحدث التعليقات

القرشي
الله يرحمك يا ابو بندر يا حبيب شعبك .
e.alofi
بس قرقر كتييير مافي فايده😹
السامرالحربي
لا فض فوك .. كلمات تحتاجها كل فتاة فقدت الثقة في نفسها وأنساقت خلف تفاهات المشهورات ..
سعيد الهلالي
امس الحكم ظلم ضمك ولكن فزعة ما يكون عذبه الضمير
كجمغلو
راح وانتهى بسبب غباؤه

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