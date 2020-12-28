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"الموارد البشرية": اكتمال تطبيق خدمة استقبال العاملات المنزليات في جميع مطارات المملكة

Time منذ ساعة
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"الموارد البشرية": اكتمال تطبيق خدمة استقبال العاملات المنزليات في جميع مطارات المملكة

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اكتمال تطبيق خدمة استقبال جميع العاملات المنزليات من قبل مكاتب وشركات الاستقدام في جميع مطارات المملكة الدولية.

وكانت الوزارة قد طبقت في منتصف شهر يوليو 2019م، خدمة استقبال العاملات المنزليات لأول مرة عبر مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض، وتلاه تقديم هذه الخدمة في عدد من المطارات بمختلف مدن ومناطق المملكة بشكل تدريجي حتى اكتمالها في الوقت الحالي في جميع مطارات المملكة الدولية.

وأقرت الوزارة في وقت سابق مجموعة من التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات القادمات من الخارج للعمل لأول مرة بالمملكة وبنظام الخروج والعودة، وذلك بهدف تيسير عملية استقبالهن تسهيلاً على المواطنين، حيث يتم استقبال العاملات المنزليات القادمات لأول مرة من قبل مكاتب وشركات الاستقدام مباشرة بعد أن يتم إنهاء إجراءات القدوم من قبل قطاع جوازات المنافذ، واستقبال العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة من قبل أصحاب العمل، حيث تكون مهمة استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل بشكل مباشر.

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أحدث التعليقات

القرشي
الله يرحمك يا ابو بندر يا حبيب شعبك .
e.alofi
بس قرقر كتييير مافي فايده😹
السامرالحربي
لا فض فوك .. كلمات تحتاجها كل فتاة فقدت الثقة في نفسها وأنساقت خلف تفاهات المشهورات ..
سعيد الهلالي
امس الحكم ظلم ضمك ولكن فزعة ما يكون عذبه الضمير
كجمغلو
راح وانتهى بسبب غباؤه

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