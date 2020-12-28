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بالفيديو.. القبض على شخص أطلق أعيرة نارية في الهواء بالرياض

Time منذ ساعة
Views 1779
بالفيديو.. القبض على شخص أطلق أعيرة نارية في الهواء بالرياض

سعيد العجل (صدى):
أعلنت شرطة منطقة الرياض تحديد هوية مطلق النار الذي ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل ، صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية شخص ظهر في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يطلق أعيرة نارية في الهواء من أسلحةٍ بحوزته، ويقود مركبةً مخالفة بإضافة بعض التجهيزات الأمنية عليها بشكل متهوّر، وتوثيقه لممارساته ونشرها، متباهياً بها دون اكتراث بخطورتها وضررها على أمن وسلامة الآخرين.

وقد تم القبض عليه (مواطن في العقد الثالث من العمر) وضبط المركبة المستخدمة، وإيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

القرشي
الله يرحمك يا ابو بندر يا حبيب شعبك .
e.alofi
بس قرقر كتييير مافي فايده😹
السامرالحربي
لا فض فوك .. كلمات تحتاجها كل فتاة فقدت الثقة في نفسها وأنساقت خلف تفاهات المشهورات ..
سعيد الهلالي
امس الحكم ظلم ضمك ولكن فزعة ما يكون عذبه الضمير
كجمغلو
راح وانتهى بسبب غباؤه

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