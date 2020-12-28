بالفيديو.. إيران تبني نموذجًا مماثلًا لـ «الكعبة» وتدعو الناس للحج

وكالات (صدى):
يواصل نظام الملالي في إيران أفعاله وممارساته الشاذة التي تثير حفيظة الجميع في كافة النواحي؛ حيث كشف مقطع فيديو عن بناء إيران نموذجا مماثلا للكعبة الشريفة.
وأظهر الفيديو، عددًا من الإيرانيين وهم يؤدون مناسك الحج ويطوفون حول هذا الهيكل المزعوم، وهو ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل وأشعل غضب واستهجان الكثيرين.
وعلق أحد المغردين على الفيديو قائلًا بسخرية: " لابسين ثياب وأشمغة"؛ ليضيف آخر ساخرًا أن ذلك "علشان يحسسون الزوار إنهم في السعودية"، بينما قال آخر: " فعلا الحشيش الأفغاني عامل عمايلو في إيران".