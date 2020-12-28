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بالفيديو.. إيران تبني نموذجًا مماثلًا لـ «الكعبة» وتدعو الناس للحج

Time منذ 15 دقيقة
Views 1458
بالفيديو.. إيران تبني نموذجًا مماثلًا لـ «الكعبة» وتدعو الناس للحج

وكالات (صدى):
يواصل نظام الملالي في إيران أفعاله وممارساته الشاذة التي تثير حفيظة الجميع في كافة النواحي؛ حيث كشف مقطع فيديو عن بناء إيران نموذجا مماثلا للكعبة الشريفة.

وأظهر الفيديو، عددًا من الإيرانيين وهم يؤدون مناسك الحج ويطوفون حول هذا الهيكل المزعوم، وهو ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل وأشعل غضب واستهجان الكثيرين.

وعلق أحد المغردين على الفيديو قائلًا بسخرية: " لابسين ثياب وأشمغة"؛ ليضيف آخر ساخرًا أن ذلك "‏‎‎علشان يحسسون الزوار إنهم في السعودية"، بينما قال آخر: " فعلا الحشيش الأفغاني عامل عمايلو في إيران".

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أحدث التعليقات

ابويزيد
وانت وش محرقك تنازل والا ماتنازل عندك نيه اتسلفهم اسخر ولكن يومكم جاي,,,
الفاتح
يابو وليد حلمك على نفسك لاتموت من كثر السخريه انتظر وسيسخر منك قريبا,,,وللي كتب الترتيب كاتبكم الصحفي يامسكين حتى ...تفتخروم,,,,,,,,,,,,
واضح*** وصريح***
الحمدلله على نعمة الإسلام،،
Bcgj
ان للة ياناس عطلتونا اقسم بالله وش ذنبي انحضر من السفر بس لاني مواطن من هالبلد والاجنبي داخل طالع على كيفة حسبنا الله ونعم الوكيل ورب الكعبة لو طلعت من هالبلد ماعاد ارجع بسبب قراراتكم الغبية
د محمد ماجد بخش
يعملون باستراتيجية قص أجنحة الطائر

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