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بالفيديو.. لحظة تلقي أمير المنطقة الشرقية الجرعة الأولى من لقاح كورونا

Time منذ ساعة
Views 1899
بالفيديو.. لحظة تلقي أمير المنطقة الشرقية الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الرياض (صدى):
‏كشف مقطع فيديو، عن لحظة تلقي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف ونائبه الجرعة الأولى من لقاح كورونا، صباح اليوم الاثنين.

وأكد ‏أمير المنطقة الشرقية، أن إجراءات تلقي لقاح كورونا كانت سلسة، مضيفًا: "النتائج مطمئنة وندعو الجميع لأخذ اللقاح".

وكان قد بدأ منذ قليل تسجيل أول الحاضرين لتلقي لقاح كوفيد-19 بالشرقية ضمن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في معارض الظهران «إكسبو» مستهدفة المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 65 سنة، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى وفئة معينة من المصابين بالأمراض المزمنة.

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أحدث التعليقات

ابويزيد
وانت وش محرقك تنازل والا ماتنازل عندك نيه اتسلفهم اسخر ولكن يومكم جاي,,,
الفاتح
يابو وليد حلمك على نفسك لاتموت من كثر السخريه انتظر وسيسخر منك قريبا,,,وللي كتب الترتيب كاتبكم الصحفي يامسكين حتى ...تفتخروم,,,,,,,,,,,,
واضح*** وصريح***
الحمدلله على نعمة الإسلام،،
Bcgj
ان للة ياناس عطلتونا اقسم بالله وش ذنبي انحضر من السفر بس لاني مواطن من هالبلد والاجنبي داخل طالع على كيفة حسبنا الله ونعم الوكيل ورب الكعبة لو طلعت من هالبلد ماعاد ارجع بسبب قراراتكم الغبية
د محمد ماجد بخش
يعملون باستراتيجية قص أجنحة الطائر

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