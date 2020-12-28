بالفيديو.. لحظة تلقي أمير المنطقة الشرقية الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الرياض (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن لحظة تلقي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف ونائبه الجرعة الأولى من لقاح كورونا، صباح اليوم الاثنين.
وأكد أمير المنطقة الشرقية، أن إجراءات تلقي لقاح كورونا كانت سلسة، مضيفًا: "النتائج مطمئنة وندعو الجميع لأخذ اللقاح".
وكان قد بدأ منذ قليل تسجيل أول الحاضرين لتلقي لقاح كوفيد-19 بالشرقية ضمن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في معارض الظهران «إكسبو» مستهدفة المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 65 سنة، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى وفئة معينة من المصابين بالأمراض المزمنة.