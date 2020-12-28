وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

فاطمة المالكي (صدى):
طرح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أكثر من 8 وظائف شاغرة بعدة مسميات منها "أخصائي دعم تكنولوجيا المعلومات، وسكرتير تنفيذي.
كما شملت الوظائف المعلنة مدير المسؤولية الاجتماعية للشركات، ومسؤول الترميز الطبي، وفني خدمات التعقيم المركزي، وأخصائي التوظيف.
واشترط على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون من حملة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات المطلوبة مثل تقنية شبكات الحاسب، و العلوم الإدارية أو إدارة المكاتب أو ما يعادلها.
وأضاف أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي : أضغط هنــــــــــا .