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تراجع الدولار وارتفاع أسعار الذهب اليوم

Time منذ 3 ساعات
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تراجع الدولار وارتفاع أسعار الذهب اليوم

وكالات (صدى):
سجلت أسعار الذهب اليوم في المملكة ارتفاعاً ملحوظاً لجميع الأعيرة في السوق السعودي.

وسجل الذهب عيار 24 في المملكة 228.76 ريال، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 200.17 ريال، وشملت الارتفاعات أسعار الذهب عيار 18 ليسجل 171.57 ريال.

كما ارتفعت أسعار الذهب الإثنين، عالميا وسط تراجع الدولار .

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.6% ما يعادل 11 دولارًا مسجلة 1894.2 دولار للأوقية، فيما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.3% ما يعادل 5.65 دولار ليصل عند 1889.11 دولار للأوقية، في تمام الساعة 9:20 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

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أحدث التعليقات

ابويزيد
وانت وش محرقك تنازل والا ماتنازل عندك نيه اتسلفهم اسخر ولكن يومكم جاي,,,
الفاتح
يابو وليد حلمك على نفسك لاتموت من كثر السخريه انتظر وسيسخر منك قريبا,,,وللي كتب الترتيب كاتبكم الصحفي يامسكين حتى ...تفتخروم,,,,,,,,,,,,
واضح*** وصريح***
الحمدلله على نعمة الإسلام،،
Bcgj
ان للة ياناس عطلتونا اقسم بالله وش ذنبي انحضر من السفر بس لاني مواطن من هالبلد والاجنبي داخل طالع على كيفة حسبنا الله ونعم الوكيل ورب الكعبة لو طلعت من هالبلد ماعاد ارجع بسبب قراراتكم الغبية
د محمد ماجد بخش
يعملون باستراتيجية قص أجنحة الطائر

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