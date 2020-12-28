تراجع الدولار وارتفاع أسعار الذهب اليوم

وكالات (صدى):
سجلت أسعار الذهب اليوم في المملكة ارتفاعاً ملحوظاً لجميع الأعيرة في السوق السعودي.
وسجل الذهب عيار 24 في المملكة 228.76 ريال، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 200.17 ريال، وشملت الارتفاعات أسعار الذهب عيار 18 ليسجل 171.57 ريال.
كما ارتفعت أسعار الذهب الإثنين، عالميا وسط تراجع الدولار .
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.6% ما يعادل 11 دولارًا مسجلة 1894.2 دولار للأوقية، فيما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.3% ما يعادل 5.65 دولار ليصل عند 1889.11 دولار للأوقية، في تمام الساعة 9:20 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.