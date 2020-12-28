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«السعودية للكهرباء» تعلن الموافقة على معالجة أرباح شركة «أرامكو»

Time منذ 19 دقيقة
Views 1368
«السعودية للكهرباء» تعلن الموافقة على معالجة أرباح شركة «أرامكو»

الرياض (صدى):
قررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة "السعودية للكهرباء"، اليوم الاثنين، الموافقة على معالجة أرباح شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، عن الفترة منذ تأسيس الشركة حتى نهاية عام 1439هـ والتي تبلغ قيمتها 3.35 مليار ريال.

وتشمل المعالجة، معاملة هذه الأرباح كمديونية على الشركة لصالح وزارة المالية وإدراج الأرباح المشار إليها ضمن اتفاقيتي التسوية والمضاربة الموقعتين بين الشركة ووزارة المالية فيما يتعلق بالالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة.

ووافقت الجمعية العمومية، على إنشاء وتخصيص احتياطي اتفاقي لغرض سداد أرباح اتفاقية المضاربة وفقاً لاتفاقية المضاربة المبرمة بين الشركة ووزارة المالية والمشار إليها أعلاه وفق النسبة والآلية المذكورة في اتفاقية المضاربة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب كيف راحت لمصر والسفر ممنوع
ابو عمار
ههههههههههههههههه
kkkk
ان لم تكن زعيم عالمي فانت مصيرك الكروي الحزن والتعاسه
ابو عمار
هههههههههههههههه مبروك الطلاق
ابو عمار
حسبي الله عليه

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