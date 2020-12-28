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اشتراطات يجب مراعاتها عند رفع طلبات تملك وتعديلات العقارات بمنصة "إحكام"

Time منذ ساعة
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اشتراطات يجب مراعاتها عند رفع طلبات تملك وتعديلات العقارات بمنصة "إحكام"

الرياض (صدى):
حددت الهيئة العامة لعقارات الدولة ضوابط رفع المواطنين لطلبات تملك وتعديلات العقارات بمنصة "إحكام".

وتضمنت هذه الضوابط إثبات تملك الأراضي القديمة في القرى والهجر التي ليس عليها صكوك، كما لا ينك السماح سوى برفع طلب تملك واحد عند كل مرة.

ودعت المنصة من كان لديه معاملة قديمة في المحكمة منذ سنوات طويلة إلى التقدم للجان مع الإشارة إلى رقم المعاملة.

وأشارت إلى أنه في حال إصدار صك للأرض التي هي مُلك للورثة، يتم رفع طلب التملك عن طريق أحد الورثة بدون الحاجة إلى توكيل، كما اشترطت عند التقديم أن يكون الرفع المساحي معتمد.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب كيف راحت لمصر والسفر ممنوع
ابو عمار
ههههههههههههههههه
kkkk
ان لم تكن زعيم عالمي فانت مصيرك الكروي الحزن والتعاسه
ابو عمار
هههههههههههههههه مبروك الطلاق
ابو عمار
حسبي الله عليه

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