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توقيع عقوبات بحق 3 مُشاركين بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

Time منذ 59 دقيقة
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توقيع عقوبات بحق 3 مُشاركين بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

نواف السالم (صدى):
أعلن نادي الإبل، اليوم الاثنين، عن توقيع عقوبات بحق بعض المشاركين في فئة المفاريد للون الصفر بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وذكرت اللجنة القانوينة، أنها قررت معاقبة أحد المشاركين من دولة الكويت باستبعاد إبله المخالفة من المُشاركة، بسبب اكتشاف حالة حقن في الشفاه العليا والعرنون، وتقرر تعليق مشاركته وإبله حتى سداد المقابل المالي المُقرر.

وجاء من المعاقبين اثنين من المواطنين المشاركين، قام أحدهما بتغيير لون الشعر بصبغة سوداء على شعفة السنام.

ورصد عند الآخر وجود حالة سحب جائر في الشفاه العليا، حيث قرر اللجنة أيضاً استبعاد الإبل المخالفة وتعليق مشاركة المخالفين وإبلهما حتى سداد المقابل المالي المقرر.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب كيف راحت لمصر والسفر ممنوع
ابو عمار
ههههههههههههههههه
kkkk
ان لم تكن زعيم عالمي فانت مصيرك الكروي الحزن والتعاسه
ابو عمار
هههههههههههههههه مبروك الطلاق
ابو عمار
حسبي الله عليه

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