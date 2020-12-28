وظائف شاغرة في رئاسة شؤون الحرمين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية بمكة المكرمة، عن توفر وظائف موسمية مؤقتة للرجال والنساء للعمل بالمسجد الحرام.
واشترطت رئاسة شؤون الحرمين: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن لا يقل عمر المتقدم عن 20سنة، الاستعداد للعمل في أي وقت، أن يكون لائق طبياً، أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة، طباعة بيانات المتقدم من منصة أبشر في حالة القبول المبدئي، اجتياز المقابلة الشخصية.
وأوضحت أنه يشترط للقبول في العمل استكمال الطلبات المذكورة أعلاه و في حال الترشح للعمل يشترط حضور الدورات التدريبية التي تعقد للمقبولين، فيما سيكون التقديم إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة بداية من يوم الأحد الموافق 12/5/1442هـ في تمام الساعة 12.00صباحاً وحتى يوم الثلاثاء الموافق 14/5/1442هـ، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا