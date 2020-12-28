الأعداد السابقة للصحيفة

" بيج رامي " ينفق أكثر من نصف مليون على عضلاته شهريا!

Time منذ 9 دقائق
Views 1389
" بيج رامي " ينفق أكثر من نصف مليون على عضلاته شهريا!

وكالات (صدى):
كشف مسؤول بارز في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، عن المبلغ الذي ينفقه البطل المصري رامي السبيعي الملقب بـ" بيج رامي " على بناء عضلاته.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، ونائب أول الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، عادل فهيم، أن مصاريف الاتحاد المصري تبلغ نصف مليون جنيه، وهو مبلغ لا يغطي مصاريف شهرين من إنفاق رامي على اللعبة، من مكملات غذائية، وفيتامينات، وأطعمة وتدريبات.

وأشار إلى أن بيج رامي ينفق في 3 أشهر أكثر من ميزانية اتحاد كمال الأجسام كلها.

وكان " بيغ رامي " قد توّج بالميدالية الذهبية لبطولة مستر أوليمبيا 2020، وهي البطولة الأبرز في لعبة كمال الأجسام للمحترفين.

اقرأ أيضًا:

طبيب: خطر قاتل ينتظر بطل كمال الأجسام المصري " بيج رامي "

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
حمود
خلصت ألاخبار ياصدى
ابو عمار
ابنته غير الشرعيه يعني ابنت زنا لا يحق لها الانتساب الى ابو تفليقه الا اذا عندها ما يثبت ادعائها
أبو كنان
جزاك الله خيرا... فتوى وسطية لا تشدد فيها ولا تساهل، وما أحوجنا للوسطية!
أحمد -أبو علي
"بلعمري في طريقه للهلال ويرفض النصر" أقسم بمن أحل القسم إن عنوان الخبر بعيد كل البعد عن (نص الخبر) وأظن والله أعلم إن مافي أحد أبلغك إنك ما تنفع مراسل للصحيفة ولا حتى توصف لأحد عنوان الصحيفة يا أخي إستحي وإخجل من نفسك أولا ثم القراء يامراسل ماهكذا التعامل مع الأخبار بهذه الطريقة (طريقة مرتزقة للقراء ) إنسحب بهدوء وشف لك شغلة تتفوق فيها أفضل لك من الغش والتدليس على القراء. ملاحظة ترا معظم أخبارك فيها مشاكل .

أخر الأخبار

" بيج رامي " ينفق أكثر من نصف مليون على عضلاته شهريا!
" بيج رامي " ينفق أكثر من نصف مليون على عضلاته شهريا!
Time منذ 9 دقائق Views 1389
3 فتيات يهربن من منزلهن اعتراضا على رغبة والدهن في تزويجهن
3 فتيات يهربن من منزلهن اعتراضا على رغبة والدهن في تزويجهن
Time منذ 17 دقيقة Views 363
بالفيديو.. المنيع يوضح حكم الصلاة بالملابس " المقلوبة " والتي عليها صور
بالفيديو.. المنيع يوضح حكم الصلاة بالملابس " المقلوبة " والتي عليها صور
Time منذ ساعة Views 1962
حقيقة استكمال سلسلة أفلام " Home Alone "
حقيقة استكمال سلسلة أفلام " Home Alone "
Time منذ ساعة Views 431
حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين
حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين
Time منذ ساعة Views 1876
مستشارة أسرية تحذر من خطر نصائح الأمهات على العلاقات الزوجية
مستشارة أسرية تحذر من خطر نصائح الأمهات على العلاقات الزوجية
Time منذ ساعتين Views 2413
تسريبات تثبت تورط النظام التركي في دعم " داعش "
تسريبات تثبت تورط النظام التركي في دعم " داعش "
Time منذ ساعتين Views 1799
" المطلق " يوضح حكم إرجاع أرض للورثة بعدما منحها صاحبها لابنه قبل وفاته
" المطلق " يوضح حكم إرجاع أرض للورثة بعدما منحها صاحبها لابنه قبل وفاته
Time منذ 3 ساعات Views 2482
الإطاحة بمشرفين زرعا الـ " بانجو " داخل مدرسة!
الإطاحة بمشرفين زرعا الـ " بانجو " داخل مدرسة!
Time منذ 3 ساعات Views 1230
بالفيديو..امرأة يمنية تروي تفاصيل تعرضها للاعتداء على يد الحوثيين
بالفيديو..امرأة يمنية تروي تفاصيل تعرضها للاعتداء على يد الحوثيين
Time منذ 3 ساعات Views 2129