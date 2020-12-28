" بيج رامي " ينفق أكثر من نصف مليون على عضلاته شهريا!

وكالات (صدى):
كشف مسؤول بارز في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، عن المبلغ الذي ينفقه البطل المصري رامي السبيعي الملقب بـ" بيج رامي " على بناء عضلاته.
وأوضح رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، ونائب أول الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، عادل فهيم، أن مصاريف الاتحاد المصري تبلغ نصف مليون جنيه، وهو مبلغ لا يغطي مصاريف شهرين من إنفاق رامي على اللعبة، من مكملات غذائية، وفيتامينات، وأطعمة وتدريبات.
وأشار إلى أن بيج رامي ينفق في 3 أشهر أكثر من ميزانية اتحاد كمال الأجسام كلها.
وكان " بيغ رامي " قد توّج بالميدالية الذهبية لبطولة مستر أوليمبيا 2020، وهي البطولة الأبرز في لعبة كمال الأجسام للمحترفين.
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