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حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

Time منذ 11 دقيقة
Views 1289
حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئيا الى غائمة على معظم مناطق المملكة قد تتخللها سحب رعديه على أجزاء من مناطق( مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية ،القصيم).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربيه إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-44 كم/ساعة. على الجزء الجنوبي وتكون شمالية غربيه الى شمالية شرقيه بسرعه14-38كم/ساعه على الجزء الشمالي والأوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقيه الى جنوبيه شرقيه بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
الصقر
النعيمة ليس نجم الهلال بل نجم وكبتن الهلال والمنتخب والعرب
ابو عمار
اي مشكله او خلاف بين الزوجين يجب ان لا يخرج خارج اسوار البيت وحتى الاطفال يجب ان لا يعلمو عن مشاكل ابوينهم والمفروض ان لا تطيل الزوجه الجدال مع الزوج لانه غير مفيد
ابو عمار
اذا كانت الارض قد منحت للابن من اجل التجاره فيحق للورثه اخذ نصيبهم من الارض

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