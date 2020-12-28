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تسريبات تثبت تورط النظام التركي في دعم " داعش "

Time منذ ساعة
Views 1592
تسريبات تثبت تورط النظام التركي في دعم " داعش "

أنقرة (صدى):
استمرارا لتحركات النظام التركي المشبوهة، كشفت وثائق سرية، عن العلاقة الوثيقة بين نظام أردوغان وتنظيم داعش الإرهابي.

وفضحت الوثائق المسربة، نشاط مخابرات أردوغان، من ملفات محكمة جنائية عليا في العاصمة التركية أنقرة، مبينة أن الانفجارات التي وقعت في بعض المستودعات العسكرية التركية، تم تدبيرها لمحو آثار الأسلحة التي قدمها نظام أردوغان، إلى داعش.

وحاول النظام التركي إخفاء آثار الأدلة التي تثبت تورطه في دعم داعش بأنواع مختلفة من الأسلحة.

وأوضح الرائد أحمد أوزجان، رئيس مركز التقييم الاستخباراتي، أن التفجيرات التي وصفت بأنها حوادث في مستودعات الأسلحة العسكرية التركية تم تدبيرها لطمس مشكلة الأسلحة المفقودة من القوات المسلحة التركية التي أعطتها لتنظيم داعش.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
الصقر
النعيمة ليس نجم الهلال بل نجم وكبتن الهلال والمنتخب والعرب
ابو عمار
اي مشكله او خلاف بين الزوجين يجب ان لا يخرج خارج اسوار البيت وحتى الاطفال يجب ان لا يعلمو عن مشاكل ابوينهم والمفروض ان لا تطيل الزوجه الجدال مع الزوج لانه غير مفيد
ابو عمار
اذا كانت الارض قد منحت للابن من اجل التجاره فيحق للورثه اخذ نصيبهم من الارض

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