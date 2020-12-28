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بالفيديو..المنيع يوضح حكم خروج المرأة بعباءة " حمراء "

Time منذ 59 دقيقة
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بالفيديو..المنيع يوضح حكم خروج المرأة بعباءة " حمراء "

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، حكم خروج المرأة بعباءة حمراء اللون.

وقال المنيع: " إن الأصل في لبس المرأة الستر، ولا يمكن تحريم العباءة بسبب لونها ".

وأضاف: " الأصل أن تستر المرأة نفسها، وجميع ما يتعلق بجسدها، إذا غطته بعباءة حمراء أو سمراء، أو بأي لون من الألوان " .

وتابع: " فلا يقال إن هذا لا يجوز ومحرم، لا، بل يقال هذا خلاف المعتاد، وقد يكون فيه شيء من لفت النظر إلى المرأة ممن في قلبه مرض؛ فيؤذيها بأي شيء؛ لأنها أوجدت ما يلفت النظر إليها، أما مسألة تحريم العباءة، أو إيجاد لون معين لها، فلا يظهر لي في ذلك أي توجيه ".

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أحدث التعليقات

abdul
"...أما مسألة تحريم العباءة، أو إيجاد لون معين لها، فلا يظهر لي في ذلك أي توجيه ". قَلّ ان نجد شيوخ في هذه الايام لا يشهّر سلاح " لا يجوز ! هذا بدعة ! " بدون اي دليل شرعي من القرآن او السنة النبوية. جزاك الله خيرا علي هذا الرد الجميل يالشيخ عبدالله .
بلبل البحر
لا تعمم.. اللي طردوهم من الفلسطينين الغيورين على دين الله تعالى..
abdul
بالرغم*
abdul
مادام يسقط القصاص عن الاب، يسقط ايضا عن الام، برغم من بشاعة الجريمة. انها مسألة خلافية . فالحكم غير موفّق، والله أعلم
د محمد ماجد بخش
حتى الخروج من الموضوع لم يعد حلا لأن التشويه قد حصل وبلغ مدى لا يحتمل فكلا القرارين منقوص ومحرج وفاجع والأفضل تصحيح المسار وإكمال المشوار وإلا يكن، يكن العناء عنائين

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