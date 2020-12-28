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شاهد..الصرامي: فيتوريا لم يحترم المهنة وظلم السويكت والحلافي

Time منذ 15 دقيقة
Views 1337
شاهد..الصرامي: فيتوريا لم يحترم المهنة وظلم السويكت والحلافي

نواف السالم (صدى):
أكد سعود الصرامي متحدث نادي النصر سابقا، أن المدرب روي فيتوريا، ظلم الفريق طوال فترة توليه.

وقال الصرامي: " فيتوريا لم يحترم المهنة، وقضى في البرتغال 14 يومًا، ثم عاد قبل مباراة الدوري الافتتاحية بـ 3 أيام فقط، وأدى الفريق المباراة بدون إعداد ".

وأضاف:" فيتوريا ظلم النظر والسويكت والحلافي لأنهم أعطوه كل شيء من مال وصلاحيات، ولم يقصروا " .

وأضاف: " كان مطلوب مني عدم التحدث أثناء وجودي في المركز الإعلامي ".

وكان صفوان السويكت، قد أعلن، الأحد، إقالة فيتوريا من تدريب الفريق، وتعيين مدرب شباب النصر السيد ألين هورفات مديرا فنيا للفريق الأول مؤقتا.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حتى الخروج من الموضوع لم يعد حلا لأن التشويه قد حصل وبلغ مدى لا يحتمل فكلا القرارين منقوص ومحرج وفاجع والأفضل تصحيح المسار وإكمال المشوار وإلا يكن، يكن العناء عنائين
د محمد ماجد بخش
ما أصعب تعمد الهدم بتقديم المبررات فكيف لو كان بلا مبرر
د محمد ماجد بخش
درجات الفراغ الممثلة لدرجات.. الثقل الممثل لوحدة كتلة ذرة العنصر ليست هي درجات الثقل الممثلة لوحدات ثقل مجموع الذرات المكافئة الممثلة بوحدات ثقل وحدة العنصر الممثلة لوحدة ذرة العنصر الممثلة لمركز الوحدة والكتلة والمجموع يدلالة الثقل الفراغي العددي الممثل بمجموع وحدات العناصر أو مجموع وحدات الذرات، لوجود تعريف موازي ومغاير لوحدة العنصر المغناطيسية يختلف تماما عن مفهوم وتعريف وحدة العنصر الثقالية.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفينا شرها ويشفي عباده
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
زين😊الكرك اقمل😜😁

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