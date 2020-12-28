شاهد..الصرامي: فيتوريا لم يحترم المهنة وظلم السويكت والحلافي

نواف السالم (صدى):
أكد سعود الصرامي متحدث نادي النصر سابقا، أن المدرب روي فيتوريا، ظلم الفريق طوال فترة توليه.
وقال الصرامي: " فيتوريا لم يحترم المهنة، وقضى في البرتغال 14 يومًا، ثم عاد قبل مباراة الدوري الافتتاحية بـ 3 أيام فقط، وأدى الفريق المباراة بدون إعداد ".
وأضاف:" فيتوريا ظلم النظر والسويكت والحلافي لأنهم أعطوه كل شيء من مال وصلاحيات، ولم يقصروا " .
وأضاف: " كان مطلوب مني عدم التحدث أثناء وجودي في المركز الإعلامي ".
وكان صفوان السويكت، قد أعلن، الأحد، إقالة فيتوريا من تدريب الفريق، وتعيين مدرب شباب النصر السيد ألين هورفات مديرا فنيا للفريق الأول مؤقتا.
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