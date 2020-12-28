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تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول عبر المنافذ البرية أسبوع آخر

Time منذ 4 ساعات
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تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول عبر المنافذ البرية أسبوع آخر

الرياض (صدى):
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إلحاقًا للبيان الصادر في 5/ 5/ 1442هجرية الموافق 20/ 12/ 2020 ميلادية؛ بشأن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في عدد من الدول، وما تقرر من إجراءات احترازية بهذا الخصوص، من تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - مؤقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، مؤقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر .

ورغبة في استمرار تقييم الوضع أسبوعًا آخر، والتأكد من حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم بإذن الله تعالى، فقد قررت حكومة المملكة العربية السعودية تمديد العمل بالإجراءات المشار إليها لمدة أسبوعٍ آخر، مع التأكيد على استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
الصقر
النعيمة ليس نجم الهلال بل نجم وكبتن الهلال والمنتخب والعرب
ابو عمار
اي مشكله او خلاف بين الزوجين يجب ان لا يخرج خارج اسوار البيت وحتى الاطفال يجب ان لا يعلمو عن مشاكل ابوينهم والمفروض ان لا تطيل الزوجه الجدال مع الزوج لانه غير مفيد
ابو عمار
اذا كانت الارض قد منحت للابن من اجل التجاره فيحق للورثه اخذ نصيبهم من الارض

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