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تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول عبر المنافذ البرية أسبوع آخر

Time منذ ساعة
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تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول عبر المنافذ البرية أسبوع آخر

الرياض (صدى):
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إلحاقًا للبيان الصادر في 5/ 5/ 1442هجرية الموافق 20/ 12/ 2020 ميلادية؛ بشأن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في عدد من الدول، وما تقرر من إجراءات احترازية بهذا الخصوص، من تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - مؤقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، مؤقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر .

ورغبة في استمرار تقييم الوضع أسبوعًا آخر، والتأكد من حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم بإذن الله تعالى، فقد قررت حكومة المملكة العربية السعودية تمديد العمل بالإجراءات المشار إليها لمدة أسبوعٍ آخر، مع التأكيد على استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حتى الخروج من الموضوع لم يعد حلا لأن التشويه قد حصل وبلغ مدى لا يحتمل فكلا القرارين منقوص ومحرج وفاجع والأفضل تصحيح المسار وإكمال المشوار وإلا يكن، يكن العناء عنائين
د محمد ماجد بخش
ما أصعب تعمد الهدم بتقديم المبررات فكيف لو كان بلا مبرر
د محمد ماجد بخش
درجات الفراغ الممثلة لدرجات.. الثقل الممثل لوحدة كتلة ذرة العنصر ليست هي درجات الثقل الممثلة لوحدات ثقل مجموع الذرات المكافئة الممثلة بوحدات ثقل وحدة العنصر الممثلة لوحدة ذرة العنصر الممثلة لمركز الوحدة والكتلة والمجموع يدلالة الثقل الفراغي العددي الممثل بمجموع وحدات العناصر أو مجموع وحدات الذرات، لوجود تعريف موازي ومغاير لوحدة العنصر المغناطيسية يختلف تماما عن مفهوم وتعريف وحدة العنصر الثقالية.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفينا شرها ويشفي عباده
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
زين😊الكرك اقمل😜😁

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