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مصر: قرارات مشددة لمواجهة كورونا بعد تزايد الإصابات

Time منذ ساعة
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مصر: قرارات مشددة لمواجهة كورونا بعد تزايد الإصابات

القاهرة (صدى):
قررت الحكومة المصرية التشديد في إجراءاتها لمواجهة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في موجته الثانية بإعلانها فرض غرامات فورية وإغلاقات على المنشآت المخالفة والأفراد المخالفين لعدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة.

وحدد اجتماع للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا التي عقدت اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اتخاذ عدد من الإجراءات المشددة للحد من انتشار الفيروس، والتي شملت فرض غرامات مالية على المخالفين من الأفراد والمنشآت المخالفة، وإلغاء الاحتفالات كافة ومنع التجمعات.

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أحدث التعليقات

عبدالله
لا والله مهم خايفين ما يرجع، الا بيقولون فكه. وفر مصاريف. ولكن الخوف انه يصرف فلوسه برا ويرجع مطفر. يبغونه يصرفها هنا في إجازة بين الفصلين.
د محمد ماجد بخش
العناصر والذرات والوحدات العددية الممثلة لهما آلية تعامل تعتمد على مفهوم عدد وحالة الأكسدة الذي يقيس درجة ثبات وحدة المجموع العددي الممثل والمحدد لثقل الوحدة المغناطيسية الممثلة لوحدة الكتلة الكلية بدلالة محيط الذرة الفراغي كذلك فترات العناصر ومجموع العناصر في تمثيل وحدات كتل ذرات العناصر
د محمد ماجد بخش
كيف ومتى ولماذا ؟؟؟ - تمثل وحدة الذرة لوحدة مجموع الذرات & تمثل وحدة العنصر لوحدة مجموع العناصر & - وتتكافأ وتمثل وحدات العنصر الذرية بوحدات العناصر العددية
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله ..
الزعيم العالمي
الله يهديك ياالزعيم العالمي ويابن زكري خربتوا بيت الفقر ماناقصهم فقرررررررر🤭🤭🤭

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