بعد إقالة فيتوريا..الهريفي: " تكاتفوا لإنقاذ فريق يقبع في العناية المركزة "

نواف السالم (صدى):
علق فهد الهريفي لاعب النصر السابق، على إقالة البرتغالي روي فيتوريا، موضحًا أن المرحلة القادمة تلتزم عملا مكثفًا لتطوير أداء الفريق.
وقال الهريفي: " المرحلة القادمة تحتاج عمل جبار، ونفض غبار الماضي وكسل اللاعبين، والحساب بمبدأ الثواب والعقاب".
وتابع: " هذه المرحلة تحتاج جهدًا فنيًا في العمل التدريبي، والفني، واللعب بقتالية لمحو عار المراتب السفلى التي لاتليق بالنصر وتاريخه وجمهوره " .
واختتم بقوله: " فليتكاتف الجميع، لإنقاذ فريق يقبع في غرفة العناية المركزة " .
يذكر أن رئيس نادي النصر، صفوان السويكت، أعلن إقالة فيتوريا من تدريب الفريق، موضحا أنه تم إنهاء عقده بالتراضي، وتعيين مدرب شباب النصر السيد ألين هورفات مديرا فنيا للفريق الأول مؤقتا.
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