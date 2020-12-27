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بعد إقالة فيتوريا..الهريفي: " تكاتفوا لإنقاذ فريق يقبع في العناية المركزة "

Time منذ ساعة
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بعد إقالة فيتوريا..الهريفي: " تكاتفوا لإنقاذ فريق يقبع في العناية المركزة "

نواف السالم (صدى):
علق فهد الهريفي لاعب النصر السابق، على إقالة البرتغالي روي فيتوريا، موضحًا أن المرحلة القادمة تلتزم عملا مكثفًا لتطوير أداء الفريق.

وقال الهريفي: " المرحلة القادمة تحتاج عمل جبار، ونفض غبار الماضي وكسل اللاعبين، والحساب بمبدأ الثواب والعقاب".

وتابع: " هذه المرحلة تحتاج جهدًا فنيًا في العمل التدريبي، والفني، واللعب بقتالية لمحو عار المراتب السفلى التي لاتليق بالنصر وتاريخه وجمهوره " .

واختتم بقوله: " فليتكاتف الجميع، لإنقاذ فريق يقبع في غرفة العناية المركزة " .

يذكر أن رئيس نادي النصر، صفوان السويكت، أعلن إقالة فيتوريا من تدريب الفريق، موضحا أنه تم إنهاء عقده بالتراضي، وتعيين مدرب شباب النصر السيد ألين هورفات مديرا فنيا للفريق الأول مؤقتا.

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أحدث التعليقات

عبدالله
لا والله مهم خايفين ما يرجع، الا بيقولون فكه. وفر مصاريف. ولكن الخوف انه يصرف فلوسه برا ويرجع مطفر. يبغونه يصرفها هنا في إجازة بين الفصلين.
د محمد ماجد بخش
العناصر والذرات والوحدات العددية الممثلة لهما آلية تعامل تعتمد على مفهوم عدد وحالة الأكسدة الذي يقيس درجة ثبات وحدة المجموع العددي الممثل والمحدد لثقل الوحدة المغناطيسية الممثلة لوحدة الكتلة الكلية بدلالة محيط الذرة الفراغي كذلك فترات العناصر ومجموع العناصر في تمثيل وحدات كتل ذرات العناصر
د محمد ماجد بخش
كيف ومتى ولماذا ؟؟؟ - تمثل وحدة الذرة لوحدة مجموع الذرات & تمثل وحدة العنصر لوحدة مجموع العناصر & - وتتكافأ وتمثل وحدات العنصر الذرية بوحدات العناصر العددية
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله ..
الزعيم العالمي
الله يهديك ياالزعيم العالمي ويابن زكري خربتوا بيت الفقر ماناقصهم فقرررررررر🤭🤭🤭

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