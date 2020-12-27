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رسالة من " كفاءة " بشأن استخدام السخانات

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رسالة من " كفاءة " بشأن استخدام السخانات

الرياض (صدى):
نصح البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة " كفاءة " باستخدام السخان الفوري، بدلا من العادي.

وأوضح " كفاءة " أن السخان الفوري یستهلك طاقة عند سحب المیاه، وعند عدم الاستخدام لا یستهلك أي طاقة، أما السخانات العادیة فهي تستهلك طاقة أقل ولكن متكرر عند الاستخدام أو عند نزول درجة الحرارة، وعليه فإن السخان الفوري أكفأ من السخان العادي.

ولفت إلى أهمية اختيار المستوى الأعلى في بطاقة الطاقة الملصقة على السخانات في نقاط البيع والمراكز المخصصة للأجهزة الكهربائية لضمان التوفير في الاستهلاك.

وقال البرنامج في رسالته للمستهلك: " سخانك يفزع لك، في حال اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة تزداد كفاءة الجهاز ويقل استهلاكه للطاقة ".

وأوصى بضبط السخان على درجة 60 مئوية ، واختيار السعة المناسبة للاحتياج.

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أحدث التعليقات

عبدالله
لا والله مهم خايفين ما يرجع، الا بيقولون فكه. وفر مصاريف. ولكن الخوف انه يصرف فلوسه برا ويرجع مطفر. يبغونه يصرفها هنا في إجازة بين الفصلين.
د محمد ماجد بخش
العناصر والذرات والوحدات العددية الممثلة لهما آلية تعامل تعتمد على مفهوم عدد وحالة الأكسدة الذي يقيس درجة ثبات وحدة المجموع العددي الممثل والمحدد لثقل الوحدة المغناطيسية الممثلة لوحدة الكتلة الكلية بدلالة محيط الذرة الفراغي كذلك فترات العناصر ومجموع العناصر في تمثيل وحدات كتل ذرات العناصر
د محمد ماجد بخش
كيف ومتى ولماذا ؟؟؟ - تمثل وحدة الذرة لوحدة مجموع الذرات & تمثل وحدة العنصر لوحدة مجموع العناصر & - وتتكافأ وتمثل وحدات العنصر الذرية بوحدات العناصر العددية
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله ..
الزعيم العالمي
الله يهديك ياالزعيم العالمي ويابن زكري خربتوا بيت الفقر ماناقصهم فقرررررررر🤭🤭🤭

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