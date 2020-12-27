رسمياً.. إقالة البرتغالي فيتوريا من تدريب النصر 

ماجد محمد (صدى):
أعلن رئيس نادي النصر، صفوان السويكت، عن إقالة البرتغالي روي فيتوريا من تدريب الفريق، موضحا أنه تم إنهاء عقد الجهاز الفني بقيادة فيتوريا بالتراضي.
وأبان " السويكت " أنه تم تعيين مدرب شباب النصر السيد ألين هورفات مديرا فنيا للفريق الأول مؤقتا، لافتا إلى استحداث إدارة لقياس الأداء الفني تضم في عضويتها مستشار فني سعودي ومستشار فني أجنبي وضمهم للجهاز الفني.
وكانت مباراة ضمك والنصر انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في إطار الجولة العاشرة من الدوري على ستاد جامعة الملك سعود.
وبهذه النتيجة، أصبح رصيد النصر 8 نقاط في المركز 14، وهو نفس رصيد نادي ضمك الذي يقع في المركز 15 بفارق الأهداف.