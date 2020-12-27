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رسمياً.. إقالة البرتغالي فيتوريا من تدريب النصر 

Time منذ 51 دقيقة
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رسمياً.. إقالة البرتغالي فيتوريا من تدريب النصر 

ماجد محمد (صدى):
أعلن رئيس نادي النصر، صفوان السويكت، عن إقالة البرتغالي روي فيتوريا من تدريب الفريق، موضحا أنه تم إنهاء عقد الجهاز الفني بقيادة  فيتوريا بالتراضي.

 

وأبان " السويكت " أنه تم تعيين مدرب شباب النصر السيد ألين هورفات مديرا فنيا للفريق الأول مؤقتا، لافتا إلى استحداث إدارة لقياس الأداء الفني تضم في عضويتها مستشار فني سعودي ومستشار فني أجنبي وضمهم للجهاز الفني.

وكانت مباراة ضمك والنصر انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في إطار الجولة العاشرة من الدوري على ستاد جامعة الملك سعود.

 

وبهذه النتيجة، أصبح رصيد النصر 8 نقاط في المركز 14، وهو نفس رصيد نادي ضمك الذي يقع في المركز 15 بفارق الأهداف.

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دكتور رايق بن فايق
حينما ينبطح المسلمون لليهود والنصارى سوف يخربون مقدساتهم ويهينون كرامتهم ويحتلون أراضيهم ويهتكون أعراضهم والتاريخ خير شاهد ولا عزة لنا الا بالإسلام
فيصل
مخانيث
فيصل
كلهم َخانبث. كيف. ترسل. صورها عاريه تستاهل
القرني،،،،،،؛؛عاقرهم@
اذا قول الشعر في المسجد منكر كما قال الفاروق الا يعد الغناء من المنكرات بلى
فيصل
لا أحد يلوم اسرائيل في الفلص. باعوا الأرض. والعرض. والآن. يدنسون بيوت الله هؤلاء. اجر م. من اليهود

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