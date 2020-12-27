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الإطاحة بـ3 أشخاص حولوا أموالًا مجهولة المصدر لخارج المملكة

Time منذ ساعة
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الإطاحة بـ3 أشخاص حولوا أموالًا مجهولة المصدر لخارج المملكة

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة الرياض، من ضبط 3 أشخاص حولوا أموال مجهولة المصدر لخارج المملكة عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية.

وصرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة أشخاص " نازح ومقيمين من الجنسيتين السورية واليمنية في العقد الثالث من العمر ".

واتضح أنهم تورطوا بجمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية تعود ملكيتها لمواطنة " والدة أحد المتهمين "، لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، ومتخذين من وحدة سكنية شرق مدينة الرياض وكراً لتنفيذ جرائمهم، وضبط بداخلها مبلغ " 1,314,991 " ريالاً ، وبطاقات صرف آلي ودفاتر شيكات استخدموها في عمليات الإيداع والتحويل، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
حينما ينبطح المسلمون لليهود والنصارى سوف يخربون مقدساتهم ويهينون كرامتهم ويحتلون أراضيهم ويهتكون أعراضهم والتاريخ خير شاهد ولا عزة لنا الا بالإسلام
فيصل
مخانيث
فيصل
كلهم َخانبث. كيف. ترسل. صورها عاريه تستاهل
القرني،،،،،،؛؛عاقرهم@
اذا قول الشعر في المسجد منكر كما قال الفاروق الا يعد الغناء من المنكرات بلى
فيصل
لا أحد يلوم اسرائيل في الفلص. باعوا الأرض. والعرض. والآن. يدنسون بيوت الله هؤلاء. اجر م. من اليهود

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