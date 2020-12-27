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 النمر يوجه نصيحة هامة للزوجين 

Time منذ 33 دقيقة
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 النمر يوجه نصيحة هامة للزوجين 

علي القحطاني (صدى):
وجه استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، نصيحة هامة للزوجين.

 

وقال " النمر ":" رجاءً، ابتعد عن الضغط على مواضع الاستفزاز عند الطرف الآخر خاصة إذا كان مريض قلب ".

 

وكان " النمر "، قال إن المسكناتNSAIDS مهمة طبياً ولها أعراض جانبية مثل باقي الأدوية، موضحا:" إساءة استخدام المسكنات تُعرّض المريض لمضاعفاتها  لذلك تؤخذ بتوصية طبيب جرعةً ومدةً ويتم مراقبة وظائف الكلى والكبد والقلب بشكل دوري ".

وكان " النمر " ، قدم عدة نصائح للتعامل مع حالات الأشخاص الذين يتوقف قلبهم بشكل مفاجئ؛ لإنقاذ حياتهم، لافتا إلى أن تلك النصائح تتضمن سرعة استدعاء الإسعاف للمُصاب، وكذلك تقديم جرعة "أسبرين" له، مع مراقبة النبض وضغط الـدم.

 

ونوه إلى أن أهم النصائح هو استدعاء الإسعاف؛ لأنهم فرقة مدربة ولديهم كل التجهيزات اللازمة للتعامل مع مثل تلك الحالات.

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أحدث التعليقات

فيصل
مخانيث
فيصل
كلهم َخانبث. كيف. ترسل. صورها عاريه تستاهل
القرني،،،،،،؛؛عاقرهم@
اذا قول الشعر في المسجد منكر كما قال الفاروق الا يعد الغناء من المنكرات بلى
فيصل
لا أحد يلوم اسرائيل في الفلص. باعوا الأرض. والعرض. والآن. يدنسون بيوت الله هؤلاء. اجر م. من اليهود
ابو محمد 😎 ✍️
جاموس جيد ..

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