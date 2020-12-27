غياب ميسي عن مواجهة برشلونة وإيبار لسبب صادم 

وكالات (صدى):
أعطى نادي برشلونة الضوء الأخضر للساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق الكتالوني، لتمديد إجازته في عيد الميلاد، وبالتالي يغيب عن المباراة المقبلة أمام إيبار في بطولة الدوري الإسباني بعد غد الثلاثاء.
وأوضح برشلونة:" لاعب الفريق الأول ليونيل ميسي يكمل علاج كاحله الأيمن، ومن المتوقع أن يعود اللاعب للتدريبات بعد مباراة برشلونة وإيبار ".
ولايزال ميسي في مسقط رأسه في مدينة روزاريو الأرجنتينية، للاحتفال بفترة الأعياد مع أسرته، ومن المقرر أن يعود ميسي لإسبانيا بعد غد الثلاثاء، وسيكون لائقاً للمشاركة في التدريبات استعداداً للقاء برشلونة مع هويسكا في الثالث من يناير المقبل.