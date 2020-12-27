الأعداد السابقة للصحيفة

غياب ميسي عن مواجهة برشلونة وإيبار لسبب صادم 

Time منذ ساعة
Views 1718
غياب ميسي عن مواجهة برشلونة وإيبار لسبب صادم 

وكالات (صدى):
أعطى نادي برشلونة الضوء الأخضر للساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق الكتالوني، لتمديد إجازته في عيد الميلاد، وبالتالي يغيب عن المباراة المقبلة أمام إيبار في بطولة الدوري الإسباني بعد غد الثلاثاء.

وأوضح برشلونة:" لاعب الفريق الأول ليونيل ميسي يكمل علاج كاحله الأيمن، ومن المتوقع أن يعود اللاعب للتدريبات بعد مباراة برشلونة وإيبار ".

 

ولايزال ميسي في مسقط رأسه في مدينة روزاريو الأرجنتينية، للاحتفال بفترة الأعياد مع أسرته، ومن المقرر أن يعود ميسي لإسبانيا بعد غد الثلاثاء، وسيكون لائقاً للمشاركة في التدريبات استعداداً للقاء برشلونة مع هويسكا في الثالث من يناير المقبل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

فيصل
مخانيث
فيصل
كلهم َخانبث. كيف. ترسل. صورها عاريه تستاهل
القرني،،،،،،؛؛عاقرهم@
اذا قول الشعر في المسجد منكر كما قال الفاروق الا يعد الغناء من المنكرات بلى
فيصل
لا أحد يلوم اسرائيل في الفلص. باعوا الأرض. والعرض. والآن. يدنسون بيوت الله هؤلاء. اجر م. من اليهود
ابو محمد 😎 ✍️
جاموس جيد ..

أخر الأخبار

" الإعدام " مصير امرأة قتلت طفلتيها انتقاما من زوجها
" الإعدام " مصير امرأة قتلت طفلتيها انتقاما من زوجها
Time منذ 6 دقائق Views 129
بالفيديو.. متخصص يوضح طريقة إثبات وقائع السب والقذف على مواقع التواصل
بالفيديو.. متخصص يوضح طريقة إثبات وقائع السب والقذف على مواقع التواصل
Time منذ 10 دقائق Views 1326
أمانة الرياض تصدر رخصة لإنشاء أكبر مركز تسوق إلكتروني بالمملكة
أمانة الرياض تصدر رخصة لإنشاء أكبر مركز تسوق إلكتروني بالمملكة
Time منذ 13 دقيقة Views 1284
شاهد.. حفل ماجن داخل مسجد يُثير موجة من الغضب العارم
شاهد.. حفل ماجن داخل مسجد يُثير موجة من الغضب العارم
Time منذ 17 دقيقة Views 278
مذيع حلقة رانيا يوسف بعد مطالبتها بمعاقبته: "اتبسطت بالسؤال"
مذيع حلقة رانيا يوسف بعد مطالبتها بمعاقبته: "اتبسطت بالسؤال"
Time منذ 22 دقيقة Views 494
محمد الناصر : إعلان رحيل فيتوريا عبر حساب رئيس النصر خطأ إداري
محمد الناصر : إعلان رحيل فيتوريا عبر حساب رئيس النصر خطأ إداري
Time منذ 31 دقيقة Views 274
 النمر يوجه نصيحة هامة للزوجين 
 النمر يوجه نصيحة هامة للزوجين 
Time منذ 33 دقيقة Views 1717
سلطان اللحياني : أنا ضد إقالة فيتوريا لأنه في السنتين السابقة كان منافس
سلطان اللحياني : أنا ضد إقالة فيتوريا لأنه في السنتين السابقة كان منافس
Time منذ 34 دقيقة Views 223
محمد الشيخ : أرى أن فيتوريا ظُلم .. هل هو السبب في إضاعة حمدالله لضربات الجزاء
محمد الشيخ : أرى أن فيتوريا ظُلم .. هل هو السبب في إضاعة حمدالله لضربات الجزاء
Time منذ 37 دقيقة Views 234
رسمياً.. إقالة البرتغالي فيتوريا من تدريب النصر 
رسمياً.. إقالة البرتغالي فيتوريا من تدريب النصر 
Time منذ 51 دقيقة Views 2439