الأعداد السابقة للصحيفة

ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في عرعر

Time منذ 10 دقائق
Views 1209
ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في عرعر

عرعر (صدى):
تمكنت الإدارة العامة للمرور بمنطقة الحدود الشمالية، من ضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط بحي الفيصلية بمدينة عرعر.

وأوضحت إدارة مرور الحدود الشمالية، أن قائد المركبة عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، مبينة أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

 

وكانت إدارة المرور ألقت القبض على قائد مركبة مخالف قاد بسرعة عالية وتجاوز السيارات بطريقة كادت تتسبب في حادث على طريق الحرمين في جدة.

 

وأكدت إدارة المرور، على إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
ابن حزم
برافو عليك يا جاموس جاموس شجاع
هات و خد
كيف وصل الي السوق الداخلي.
ع. س. ع
وين عايشين هذولا حتى البهايم تفهم وأعتقد أن لديها عقول افظل من هؤلاء الجهلة

أخر الأخبار

كانوا يدرسون عام 1391 هـ مع بعض اجتمعوا وجابوا المعلم اللي درسهم
كانوا يدرسون عام 1391 هـ مع بعض اجتمعوا وجابوا المعلم اللي درسهم
Time منذ 22 ثانية Views 79
ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في عرعر
ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في عرعر
Time منذ 10 دقائق Views 1209
صورة نادرة للملك سعود أثناء حضوره مأدبة طعام
صورة نادرة للملك سعود أثناء حضوره مأدبة طعام
Time منذ 20 دقيقة Views 1432
بالفيديو.. السفير الإسباني يتحدث عن تجربته في تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا
بالفيديو.. السفير الإسباني يتحدث عن تجربته في تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا
Time منذ 31 دقيقة Views 1432
أول تحرك على واقعة تبادل الكمامات في مباراة الشباب والباطن
أول تحرك على واقعة تبادل الكمامات في مباراة الشباب والباطن
Time منذ 46 دقيقة Views 2011
ريم عبدالله على نهر النيل
ريم عبدالله على نهر النيل
Time منذ 54 دقيقة Views 518
يستحق يكون القائد اللي يحمي القطيع
يستحق يكون القائد اللي يحمي القطيع
Time منذ 54 دقيقة Views 598
مواطن يوثق زيارة أجانب لمهرجان الإبل
مواطن يوثق زيارة أجانب لمهرجان الإبل
Time منذ 55 دقيقة Views 369
دولة جديدة تعلن اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحور
دولة جديدة تعلن اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحور
Time منذ 55 دقيقة Views 1736
الاتفاق يكسب ديربي الشرقية 
الاتفاق يكسب ديربي الشرقية 
Time منذ ساعة Views 1538