أول تحرك على واقعة تبادل الكمامات في مباراة الشباب والباطن

طلال الغامدي (صدى):
أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أنه جرى تحويل المراقبين على مباراة الشباب والباطن في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى الإدارة القانونية لتطبيق العقوبة اللازمة بحقهم بعد حـادثة ما تسمى بتبادل الكمامات.
كانت كاميرات الناقل الرسمي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رصدت موقفًا غريبًا بين منظمين مباراة الشباب والباطن، التي أقيمت بين الفريقين يوم أمس السبت.
وبينت الكاميرات شخصًا يقف أمام حكم المباراة ويرتدي كمامته، ثم يأتي شخص آخر دون كمامة ليقوم الشخص الأول بنزع كمامته من على فمه وإعطائها لزميله لارتدائها.