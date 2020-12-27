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أول تحرك على واقعة تبادل الكمامات في مباراة الشباب والباطن

Time منذ 45 دقيقة
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أول تحرك على واقعة تبادل الكمامات في مباراة الشباب والباطن

طلال الغامدي (صدى):
أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أنه جرى تحويل المراقبين على مباراة الشباب والباطن في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى الإدارة القانونية لتطبيق العقوبة اللازمة بحقهم بعد حـادثة ما تسمى بتبادل الكمامات.

كانت كاميرات الناقل الرسمي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رصدت موقفًا غريبًا بين منظمين مباراة الشباب والباطن، التي أقيمت بين الفريقين يوم أمس السبت.

وبينت الكاميرات شخصًا يقف أمام حكم المباراة ويرتدي كمامته، ثم يأتي شخص آخر دون كمامة ليقوم الشخص الأول بنزع كمامته من على فمه وإعطائها لزميله لارتدائها.

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
ابن حزم
برافو عليك يا جاموس جاموس شجاع
هات و خد
كيف وصل الي السوق الداخلي.
ع. س. ع
وين عايشين هذولا حتى البهايم تفهم وأعتقد أن لديها عقول افظل من هؤلاء الجهلة

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