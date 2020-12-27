الصرامي يُزيح الستار عن المتسبب الأول في سقوط النصر

طلال الغامدي (صدى):
كشف المتحدث الإعلامي السابق لنادي النصر، سعود الصرامي، عن المتسبب الأول في سقوط النصر.
وقال " الصرامي ":" المدرب المتسبب الأول "، لافتا:" النصر ليس بحاجة مزيد من اللاعبين، ولكن بحاجة دعم نجوم الفريق بصرف حقوقهم أو جزء منها ومن ثم محاسبتهم على الخسارة و التقصير ".
وأوضح " الصرامي ":" الوضع داخل النصر خطير و خطير للغاية، هناك فوضى إدارية و عشوائية فنية "، مشيرا:" النظام و الانضباط غائب، لا أحد يريد تحمل المسؤولية ".
وكانت مباراة ضمك والنصر انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في إطار الجولة العاشرة من الدوري على ستاد جامعة الملك سعود.
وبهذه النتيجة، أصبح رصيد النصر 8 نقاط في المركز 14، وهو نفس رصيد نادي ضمك الذي يقع في المركز 15 بفارق الأهداف.