الأعداد السابقة للصحيفة

الصرامي يُزيح الستار عن المتسبب الأول في سقوط النصر

Time منذ ساعة
Views 2882
الصرامي يُزيح الستار عن المتسبب الأول في سقوط النصر

طلال الغامدي (صدى):
كشف المتحدث الإعلامي السابق لنادي النصر، سعود الصرامي، عن المتسبب الأول في سقوط النصر.

وقال " الصرامي ":" المدرب المتسبب الأول "، لافتا:" النصر ليس بحاجة مزيد من اللاعبين، ولكن بحاجة دعم نجوم الفريق بصرف حقوقهم أو جزء منها ومن ثم محاسبتهم على الخسارة و التقصير ".

 

وأوضح " الصرامي ":" الوضع داخل النصر خطير و خطير للغاية، هناك فوضى إدارية و عشوائية فنية "، مشيرا:" النظام و الانضباط غائب، لا أحد يريد تحمل المسؤولية ".

 

وكانت مباراة ضمك والنصر انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في إطار الجولة العاشرة من الدوري على ستاد جامعة الملك سعود.

 

وبهذه النتيجة، أصبح رصيد النصر 8 نقاط في المركز 14، وهو نفس رصيد نادي ضمك الذي يقع في المركز 15 بفارق الأهداف.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
ابن حزم
برافو عليك يا جاموس جاموس شجاع
هات و خد
كيف وصل الي السوق الداخلي.
ع. س. ع
وين عايشين هذولا حتى البهايم تفهم وأعتقد أن لديها عقول افظل من هؤلاء الجهلة

أخر الأخبار

كانوا يدرسون عام 1391 هـ مع بعض اجتمعوا وجابوا المعلم اللي درسهم
كانوا يدرسون عام 1391 هـ مع بعض اجتمعوا وجابوا المعلم اللي درسهم
Time منذ ثانية Views 0
ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في عرعر
ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في عرعر
Time منذ 9 دقائق Views 1206
صورة نادرة للملك سعود أثناء حضوره مأدبة طعام
صورة نادرة للملك سعود أثناء حضوره مأدبة طعام
Time منذ 20 دقيقة Views 1423
بالفيديو.. السفير الإسباني يتحدث عن تجربته في تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا
بالفيديو.. السفير الإسباني يتحدث عن تجربته في تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا
Time منذ 30 دقيقة Views 1432
أول تحرك على واقعة تبادل الكمامات في مباراة الشباب والباطن
أول تحرك على واقعة تبادل الكمامات في مباراة الشباب والباطن
Time منذ 45 دقيقة Views 2009
ريم عبدالله على نهر النيل
ريم عبدالله على نهر النيل
Time منذ 53 دقيقة Views 518
يستحق يكون القائد اللي يحمي القطيع
يستحق يكون القائد اللي يحمي القطيع
Time منذ 54 دقيقة Views 598
مواطن يوثق زيارة أجانب لمهرجان الإبل
مواطن يوثق زيارة أجانب لمهرجان الإبل
Time منذ 54 دقيقة Views 369
دولة جديدة تعلن اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحور
دولة جديدة تعلن اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحور
Time منذ 54 دقيقة Views 1731
الاتفاق يكسب ديربي الشرقية 
الاتفاق يكسب ديربي الشرقية 
Time منذ ساعة Views 1538