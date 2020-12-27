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الأمير خالد بن سلمان يوجه رسالة للقيادة بعد تلقيه لقاح كورونا 

Time منذ ساعة
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الأمير خالد بن سلمان يوجه رسالة للقيادة بعد تلقيه لقاح كورونا 

الرياض (صدى):
تلقى نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأحد، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

 

وعلق الأمير خالد بن سلمان على تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا، قائلا:" كلي فخر والشعب السعودي يثبت قدرته يومًا بعد يوم على تجاوز الصعاب والتحديات بعزمٍ لا ينكسر وصلابة تدعو للفخر ".

وأضاف الأمير خالد بن سلمان:" شكرًا لقيادة جعلت الإنسان أولًا، ولوطن لا تنثني همته، ولا تنحني هامته ".

 

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الأحد، عن تسجيل 154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

 

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 175 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 353,179 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 9 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6185 حالة.

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
ابن حزم
برافو عليك يا جاموس جاموس شجاع
هات و خد
كيف وصل الي السوق الداخلي.
ع. س. ع
وين عايشين هذولا حتى البهايم تفهم وأعتقد أن لديها عقول افظل من هؤلاء الجهلة

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