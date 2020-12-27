وزير الخارجية البحريني: نثق بدور القيادة في المملكة لتعزيز رأب الصدع الخليجي

المنامة (صدى):
أعرب وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، اليوم، خلال اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، عن الثقة في المملكة ودورها الرئيسي في الحفاظ على تماسك المجلس وبدء مرحلة جديدة لتعزيز الحوار الخليجي.
وأكد الزياني أنه هناك ثقة بالقيادة في المملكة لتعزيز رأب الصدع الخليجي، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على مواجهة خطاب التحريض على الكراهية والعنف والوقوف في وجه التدخل في شؤوننا الداخلية.
وقام مسؤولو وزارات الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، ببحث في اجتماع افتراضي، في وقت سابق اليوم، تعزيز العمل المشترك، وذلك في إطار التحضيرات لقمة في السعودية الشهر المقبل.
وأشار الزياني إلى ضرورة إنهاء الصراعات الإقليمية بالطرق السلمية، مشيرا الى أن الهدف هو الوقوف في وجه التدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي.