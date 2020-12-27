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تحذير هام للمواطنين والمقيمين حول جريان السيول 

Time منذ 24 دقيقة
Views 1422
تحذير هام للمواطنين والمقيمين حول جريان السيول 

المدينة المنورة (صدى):
تشهد العديد من المناطق في المملكة، هطول أمطار غزيرة، مما تتسبب في عرقلة حركة السير جراء تجمع المياه في الشوارع.

ومن جهتها، حذرت أمانة منطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين بخصوص جريان السيول، مضيفة:"احذر عند حدوث السيول، تجنب المناطق المعرضة للسيول، وعدم المجازفة بقطع مجرى المياه ".

وتابعت الأمانة:" كن حذرا من المياه التي تغطي الطرق والجسور، ولا تجازف بالسباحة في أماكن تجمع المياه، ولا تجازف بقطع السيول بسيارتك ".

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية والقصيم.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 28 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 10 مئوية.

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أحدث التعليقات

عبد المجيد
انا لله وانا الية راجعون الان خل الغضب والميراث تنفعك توجد محاكم تحكم بين المتحصنين في موضع الارث او اي امر
عبد المجيد
انا لله وانا الية راجعون الان خل الغضب والميراث تنفعك توجد محاكم تحكم بين المتحصنين في موضع الارث او اي امر
abdul
بنت صريحة، اللي في قلبها على لسانها. هههههه. واللي يبغاها يأخذها أز إز . لا تعديل ولا تغيير ولا إصلاح . ولو كل عريس وعروس تبادلوا افكارهم ورغباتهم قبل كتب الكتاب وموافقين على ذالك لتقلصت نسب الطلاق والعنف الزوجي والمشاكل الأُسَرية بنسبة كبيرة لا يستهان بها. ولكن لا نبوح عن رغباتنا و تطلعاتنا من الزيجة وبالتالي نصطدم بالواقع المرير ، ومن ثَمّ الى المشاكل الزوجية والنشوز والعنف والطلاق .
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه

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