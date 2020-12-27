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بالفيديو.. السومة يحدد موقفه من تجديد عقده مع الأهلي 

Time منذ 55 دقيقة
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بالفيديو.. السومة يحدد موقفه من تجديد عقده مع الأهلي 

نواف السالم (صدى):
 علق لاعب الأهلي، السوري عمر السومة، على فوز فريقه على الرائد بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

وقال " السومة " خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" كنا مصممين في خط الوسط ألا يدخل هدف في الأهلي "، مضيفا:" هدف الرائد كان من بلنتي وهذا يحدث مع أي فريق ".

وأوضح " السومة ":"  الرائد لم يكن صعبا ولكن لاعبيه يلعبون كرة نضيفة "، مبينا:" حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء فيما يخص تجديد العقد، و بعد يومين سأدخل الفترة الحرة ونسبة تجديد العقد هي 50% " .

وكان الأهلي،  فاز على مضيفه الرائد، بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى 22 نقطة في المركز الثاني، بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.

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أحدث التعليقات

عبد المجيد
انا لله وانا الية راجعون الان خل الغضب والميراث تنفعك توجد محاكم تحكم بين المتحصنين في موضع الارث او اي امر
عبد المجيد
انا لله وانا الية راجعون الان خل الغضب والميراث تنفعك توجد محاكم تحكم بين المتحصنين في موضع الارث او اي امر
abdul
بنت صريحة، اللي في قلبها على لسانها. هههههه. واللي يبغاها يأخذها أز إز . لا تعديل ولا تغيير ولا إصلاح . ولو كل عريس وعروس تبادلوا افكارهم ورغباتهم قبل كتب الكتاب وموافقين على ذالك لتقلصت نسب الطلاق والعنف الزوجي والمشاكل الأُسَرية بنسبة كبيرة لا يستهان بها. ولكن لا نبوح عن رغباتنا و تطلعاتنا من الزيجة وبالتالي نصطدم بالواقع المرير ، ومن ثَمّ الى المشاكل الزوجية والنشوز والعنف والطلاق .
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه

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