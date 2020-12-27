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بالفيديو.. فوز ثمين للفتح أمام الفيصلي.. والأهلي يسقط الرائد بثنائية

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. فوز ثمين للفتح أمام الفيصلي.. والأهلي يسقط الرائد بثنائية

نواف السالم (صدى):
تغلب فريق الفتح على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت مباراة الفتح ضد الفيصلي التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بشكل سريع، حيث

و تمكن علي الزقعان من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 18 من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، وعزز مراد باتنا تقدم فريقه بهدف ثان عند الدقيقة 35 بكرة رأسية مميزة، وسجل الزقعان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بتسديدة من داخل من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفتح بثلاثية دون رد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح لاعب الفيصلي محمد الصيعري في هز شباك الفتح عند الدقيقة 72 من ركلة ثابتة من خارج منطقة الجزاء وسجل عنابي سدير الهدف الثاني عن طريق جوليو تفاريس.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح رصيده إلى 13 نقطة، ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 13 نقطة في المركز العاشر.

كما فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مضيفه الرائد، بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى 22 نقطة في المركز الثاني، بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.

وأحرز نيمانيا نيكوليتش، أهداف اللقاء لصالح الرائد عند الدقيقة 13 من ركلة جزاء، فيما أحرز ألكسندر ميتريتا في الدقيقة72, وسجل عمر السومة الهدف الثاني في الدقيقة ال92 .

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أحدث التعليقات

عبد المجيد
انا لله وانا الية راجعون الان خل الغضب والميراث تنفعك توجد محاكم تحكم بين المتحصنين في موضع الارث او اي امر
عبد المجيد
انا لله وانا الية راجعون الان خل الغضب والميراث تنفعك توجد محاكم تحكم بين المتحصنين في موضع الارث او اي امر
abdul
بنت صريحة، اللي في قلبها على لسانها. هههههه. واللي يبغاها يأخذها أز إز . لا تعديل ولا تغيير ولا إصلاح . ولو كل عريس وعروس تبادلوا افكارهم ورغباتهم قبل كتب الكتاب وموافقين على ذالك لتقلصت نسب الطلاق والعنف الزوجي والمشاكل الأُسَرية بنسبة كبيرة لا يستهان بها. ولكن لا نبوح عن رغباتنا و تطلعاتنا من الزيجة وبالتالي نصطدم بالواقع المرير ، ومن ثَمّ الى المشاكل الزوجية والنشوز والعنف والطلاق .
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه

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