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الدويش يُشعل الجدل بتغريدة غامضة عن الرجل الذي يمكنه إنقاذ النصر من الغرق 

Time منذ 38 دقيقة
Views 2165
الدويش يُشعل الجدل بتغريدة غامضة عن الرجل الذي يمكنه إنقاذ النصر من الغرق 

طلال الغامدي (صدى):
أثار الإعلامي محمد الدويش، الجدل بتغريدة غامضة عن الرجل الذي يمكنه إنقاذ النصر من الغرق.

وقال " الدويش ":" النصر يغرق ولن ينقذه إلّا تغيير محيطه بالكامل بجهاز جديد فني وإداري "، لافتا:" بصراحة وأمانة لن يقوم بهذا التغيير الإنقاذي والضروري إلّا رجل واحد مافيه غيره ".

وكانت مباراة ضمك والنصر انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في إطار الجولة العاشرة من الدوري على ستاد جامعة الملك سعود.

 

وبهذه النتيجة، أصبح رصيد النصر 8 نقاط في المركز 14، وهو نفس رصيد نادي ضمك الذي يقع في المركز 15 بفارق الأهداف.

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أحدث التعليقات

عبد المجيد
انا لله وانا الية راجعون الان خل الغضب والميراث تنفعك توجد محاكم تحكم بين المتحصنين في موضع الارث او اي امر
عبد المجيد
انا لله وانا الية راجعون الان خل الغضب والميراث تنفعك توجد محاكم تحكم بين المتحصنين في موضع الارث او اي امر
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه

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