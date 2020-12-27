الدويش يُشعل الجدل بتغريدة غامضة عن الرجل الذي يمكنه إنقاذ النصر من الغرق 

طلال الغامدي (صدى):
أثار الإعلامي محمد الدويش، الجدل بتغريدة غامضة عن الرجل الذي يمكنه إنقاذ النصر من الغرق.
وقال " الدويش ":" النصر يغرق ولن ينقذه إلّا تغيير محيطه بالكامل بجهاز جديد فني وإداري "، لافتا:" بصراحة وأمانة لن يقوم بهذا التغيير الإنقاذي والضروري إلّا رجل واحد مافيه غيره ".
وكانت مباراة ضمك والنصر انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في إطار الجولة العاشرة من الدوري على ستاد جامعة الملك سعود.
وبهذه النتيجة، أصبح رصيد النصر 8 نقاط في المركز 14، وهو نفس رصيد نادي ضمك الذي يقع في المركز 15 بفارق الأهداف.