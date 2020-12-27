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مفاجأة سارة من الطيران المدني بشأن الرحلات الجوية 

Time منذ 10 دقائق
Views 1526
مفاجأة سارة من الطيران المدني بشأن الرحلات الجوية 

الرياض (صدى):
سمحت الهيئة العامة للطيران المدني، لغير المواطنين بمغادرة المملكة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت " الطيران المدني " في تعميم عاجل، للناقلات الجوية الأجنبية بتسيير رحلات عارضة لهذا الغرض، كنا اشترطت عدم مغادرة طاقم الطائرة الهابطة في مطار المملكة طائرته، وألا يخالط طاقم العاملين في مطار الوصول، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا.

 

وأبانت أن هذه التعليمات لا تشمل الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا المتحور، وفقًا لما تقرره الجهة الصحية المختصة، ويجب على الناقلات التنسيق مع الإدارة العامة للنقل الجوي حيال ذلك قبل التقدم بطلب الرحلات.

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أحدث التعليقات

الملل5
وياليت ترسل رساله الي عادل التويجري وقل له تراك صرت مسخره لازم بلنتي بالقوه
abdul
يا اخت منى الكل يعلم لا افراط ولا تفريط، وما زاد عن حده انقلب الى ضده. بس لايش ما تقولي ما هو الحد المثالي لتناول الزنجبيل بالغرام او عدد الكاسات في اليوم، الكلام المبهم زي قلته.
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. اعقب ياالحراامي ..
ابو محمد 😎 ✍️
حرامية فاشلون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
راح فيها المقرود ، عامد متعمد ..

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