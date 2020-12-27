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4 اكتشافات جديدة للنفط والغاز في المملكة

Time منذ ساعة
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4 اكتشافات جديدة للنفط والغاز في المملكة

الرياض (صدى):
أوضح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، أن شركة الزيت العربية السعودية أرامكو تمكّنت من تحقيق 4 اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة.

وقال الوزير أنه تم اكتشاف الزيت غير التقليدي في حقل الريش، شمال غرب مدينة الظهران، مشيراً إلى أنه تدفق الزيت العربي الخفيف جداً، من بئر الريش رقم 2، بمعدل 4452 برميلاً في اليوم، مصحوباً بـ3,2 ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا، مبينا أن الشركة قامت بحفر بئري الريش رقم 3 ورقم 4 لتحديد امتداد حقل الريش، حيث وصل الإنتاج الأولي، من بئر الريش رقم 3، إلى 2745 برميلاً يومياً، من نفس نوعية الزيت، مصحوباً بـ 3 ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم. كما وصل معدل تدفق الزيت العربي الخفيف جداً، من بئر الريش رقم 4 إلى 3654 برميلاً يومياً، مع 1,6 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم. كما تم اكتشاف الغاز، غير التقليدي، في مكمن الصّارة، في بئر المنحّز، جنوب غرب حقل الغوار، وفي بئر السهباء، جنوب الحقل نفسه.

وتدفق الغاز، من بئر المنحّز، بمعدل 18 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مع 98 برميلاً من المكثفات يومياً. بينما تدفق الغاز، من بئر السهباء، بمعدل 32 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً، وكذلك تم اكتشاف النفط في بئر العجرمية رقم 1، الواقعة شمال غرب مدينة رفحاء، في منطقة الحدود الشمالية، حيث أسفر اختبار البئر عن تدفق النفط بمعدل 3850 برميلاً في اليوم.

وأكد وزير الطاقة، أن الاكتشاف الذي تحقق في حقل الريش ذي أهمية خاصة لأنه أثبت إمكان إنتاج الزيت العربي الخفيف جداً من متكون جبل طويق. وأشار إلى أن شركة أرامكو السعودية تواصل العمل على تحديد مساحة وحجم الحقول المكتشفة، وتقدير كميات الزيت والغاز والمكثفات فيها.

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أحدث التعليقات

عبد المجيد
انا لله وانا الية راجعون الان خل الغضب والميراث تنفعك توجد محاكم تحكم بين المتحصنين في موضع الارث او اي امر
عبد المجيد
انا لله وانا الية راجعون الان خل الغضب والميراث تنفعك توجد محاكم تحكم بين المتحصنين في موضع الارث او اي امر
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه

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