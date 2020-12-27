ضبط 3 أشخاص تورطوا بسرقة المركبات واستخدامها في السطو على المتاجر بالرياض 

الرياض (صدى):
صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر ".
وتبين أن أن الأشخاص الثلاثة تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، امتهنوا من خلالها سرقة المركبات واستخدامها في السطو على المتاجر والاستيلاء على ما تحويه من ممتلكات، و تقدر قيمة المسروقات (320,000) ريال.
وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.