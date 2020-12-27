شاهد.. تعليق ناري لمدرب أبها على خسارة فريقه أمام الوحدة 

ماجد محمد (صدى):
علق مدرب أبها، عبدالرزاق الشابي، على هزيمة فريقه أمام الوحدة، بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة العاشرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال " الشابي " خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" لن أنزل إلى مستوى المدرب الغير راقي في تصريحه، ولن أدخل في المتاهات معه ".
وأضاف " الشابي ":" ليست من أخلاقيات كرة القدم تصريحات ذلك المدرب الذي يرمي التهم على الحكم وعلى لاعبيه "، لافتا:" نقول صح على فريق الوحدة، نحن لعبنا واستحوذنا وخسرنا وهم كسبوا النقاط الـ٣.".
وأوضح مدرب أبها:" نحن مع الحكم السعودي ولكن كل ما نطلبه هو حقنا فقط ".
وكان فريق نادي الوحدة، فاز على مضيفه أبها بنتيجة " 1-0 "، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة، رفع الوحدة رصيده إلى 15 نقطة، ويلاقي الاتفاق في ذات اليوم، بينما توقف أبها عند النقطة 11، ويحل ضيفا على العين الجمعة الأول من يناير.