مؤشرات تكشف وجهة أليكس تيكسيرا المقبلة

وكالات (صدى):
أفادت مصادر أن جونيور ميندوزا؛ وكيل أعمال البرازيلي أليكس تيكسيرا؛ جناح أيسر نادي جيانجسو سوننج الصيني،، سيتجه إلى مدينة دبي الإماراتية، من أجل حسم مصير اللاعب، في ظل امتلاكه عرضين من دوري المحترفين، وعرض من الإمارات، وآخر من قطر.
ينتهي عقد اللاعب صاحب الـ30 عامًا مع ناديه الصيني بنهاية الشهر الجاري، بعد أربعة أعوام قضاها في صفوفه، لكن قرر خوض تجربة جديدة.
كان الهلال قد حاول ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الماضي إلا أن البرازيلي رفض كافة العروض، في ظل رغبته في إنهاء الموسم مع فريقه، لحصد لقب الدوري المحلي بالنهاية، وهو ما حققه بالفعل، إذ أنها البطولة الأولى مع النادي الصيني.