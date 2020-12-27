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مؤشرات تكشف وجهة أليكس تيكسيرا المقبلة

Time منذ 32 دقيقة
Views 1766
مؤشرات تكشف وجهة أليكس تيكسيرا المقبلة

وكالات (صدى):
أفادت مصادر أن جونيور ميندوزا؛ وكيل أعمال البرازيلي أليكس تيكسيرا؛ جناح أيسر نادي جيانجسو سوننج الصيني،، سيتجه إلى مدينة دبي الإماراتية، من أجل حسم مصير اللاعب، في ظل امتلاكه عرضين من دوري المحترفين، وعرض من الإمارات، وآخر من قطر.

ينتهي عقد اللاعب صاحب الـ30 عامًا مع ناديه الصيني بنهاية الشهر الجاري، بعد أربعة أعوام قضاها في صفوفه، لكن قرر خوض تجربة جديدة.

كان الهلال قد حاول ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الماضي إلا أن البرازيلي رفض كافة العروض، في ظل رغبته في إنهاء الموسم مع فريقه، لحصد لقب الدوري المحلي بالنهاية، وهو ما حققه بالفعل، إذ أنها البطولة الأولى مع النادي الصيني.

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أحدث التعليقات

الملل5
وياليت ترسل رساله الي عادل التويجري وقل له تراك صرت مسخره لازم بلنتي بالقوه
abdul
يا اخت منى الكل يعلم لا افراط ولا تفريط، وما زاد عن حده انقلب الى ضده. بس لايش ما تقولي ما هو الحد المثالي لتناول الزنجبيل بالغرام او عدد الكاسات في اليوم، الكلام المبهم زي قلته.
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. اعقب ياالحراامي ..
ابو محمد 😎 ✍️
حرامية فاشلون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
راح فيها المقرود ، عامد متعمد ..

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