تحديد حجم إصابة سالم الدوسري 

ماجد محمد (صدى):
انضم سالم الدوسري لاعب فريق الهلال إلى قائمة المصابين في الهلال، بعد إصابته بآلام في مفصل القدم.
وأجرى اللاعب سالم الدوسري، اليوم الأحد، فحص بالأشعة تحت إشراف الجهاز الطبي في النادي، وسيتحدد بناءً عليه مدة برنامجه العلاجي، وفقا للزميلة " الرياضية ".
وكانت الفحوصات الطبية الأولية التي أجراها الكوري هيون سو، أوضحت إصابته في منطقة مفصل القدم، لكنه سيجري مزيداً من الكشوفات خلال اليومين المقبلين، من أجل تحديد مدة غيابه والوقوف على حالته.
وخرج جانج هيون سو في الدقيقة 83 من الكلاسيكو، ليدخل مكانه زميله ناصر الدوسري، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الهلال والاتحاد، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.