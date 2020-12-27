الوحدة يتخطى أبها بهدف نظيف 

طلال الغامدي (صدى):
فاز فريق نادي الوحدة، على مضيفه أبها بنتيجة " 1-0 "، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل اللاعب أحمد عبده هدف الوحدة في الدقيقة 40، بعد استقبال كرة عرضية متقنة من وليد باخشوين، ليقوم هيرناني سانتوس بتثبيت الكرة، قبل أن يسددها عبده في الشباك.
وبهذه النتيجة، رفع الوحدة رصيده إلى 15 نقطة، ويلاقي الاتفاق في ذات اليوم، بينما توقف أبها عند النقطة 11، ويحل ضيفا على العين الجمعة الأول من يناير.