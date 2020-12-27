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الوحدة يتخطى أبها بهدف نظيف 

Time منذ 18 دقيقة
Views 1456
الوحدة يتخطى أبها بهدف نظيف 

طلال الغامدي (صدى):
فاز فريق نادي الوحدة، على مضيفه أبها بنتيجة " 1-0 "، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل اللاعب أحمد عبده هدف الوحدة في الدقيقة 40، بعد استقبال كرة عرضية متقنة من وليد باخشوين، ليقوم هيرناني سانتوس بتثبيت الكرة، قبل أن يسددها عبده في الشباك.

 

وبهذه النتيجة، رفع الوحدة رصيده إلى 15 نقطة، ويلاقي الاتفاق في ذات اليوم، بينما توقف أبها عند النقطة 11، ويحل ضيفا على العين الجمعة الأول من يناير.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الأم معها حق ..
دكتور رايق بن فايق
اقلب الجرة على فمها تطلع البنت لأمها
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الشيطان فتن بينهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. معها حق ..
ابو ساري
بأقل من عشره في المئه من قيمة عقد مدرب الكديش ومحقق نفس النتائج

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