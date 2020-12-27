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شاهد.. أتراك يتشاجرون على حقيبة خبز في شارع عام 

Time منذ 42 دقيقة
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شاهد.. أتراك يتشاجرون على حقيبة خبز في شارع عام 

أنقرة (صدى):
أظهر مقطع فيديو أتراك يتشاجرون على حقيبة خبز وضعها مواطن تركي في الشارع لتوزيعها مجانا على المارة.

 

وأثار المقطع غضبًا دوليًا عارمًا حيث وثقت لحظة شجار أتراك مع بعضهم، لتقاسم الخبز الموجود بالحقيبة، حيث انتشر الفيديو على نطاق واسع ليظهر مدى الفقر المدقع الذي يعاني منه الأتراك.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد أسعار السلع الغذائية بشدة على وقع الهبوط الحاد لقيمة الليرة أمام الدولار بعد الأزمة التي شهدتها تركيا بسبب السياسات المجحفة.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعهد بإجراء إصلاحات هيكلية في المجال الاقتصادي لكسر "مثلث الشر" المتمثل في أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف.

وقال أردوغان:" كما وعدنا أبناء شعبنا سيكون 2021 عام الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية، وسنقدم مشاريعنا ومخططاتنا في هذا الصدد للبرلمان، والشعب، في أقرب فرصة "، معبرا عن أمله في تجاوز الاقتصاد التركي الصعوبات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا في أقرب وقت.

وشدد على حكومته في تسريع الإصلاحات وكسر "مثلث الشر" المتمثل في الفائدة وأسعار الصرف والتضخم، مع إنشاء نظام قائم على الإنتاج والتوظيف، مبينا:" لا نجري إصلاحات ديمقراطية لأن أحدا أرغمنا عليها، بل لأن شعبنا يستحقها ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الأم معها حق ..
دكتور رايق بن فايق
اقلب الجرة على فمها تطلع البنت لأمها
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الشيطان فتن بينهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. معها حق ..
ابو ساري
بأقل من عشره في المئه من قيمة عقد مدرب الكديش ومحقق نفس النتائج

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