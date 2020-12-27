بالفيديو.. اكتشاف مطعم وجبات سريعة عمره 2000 عام

لندن (صدى):
تمكن علماء آثار من اكتشاف مذهل عمره 2000 عام بعثورهم على مطعم للمارة الرومان في بومبي، وهي المدينة الإيطالية الأثرية التي دفنت نتيجة ثوران بركان.
وسمي المتجر باسم "ترموبوليام"، وهو مصطلح لاتيني يشير إلى مكان إعداد المشروبات الساخنة، وجرى اكتشافه، السبت، في متنزه بومبي الأثري، الذي لم يفتح للجمهور بعد.
وعثر العلماء على آثار، تعود لما يقرب من 2000 عام، لطعام في بعض الجرار العميقة التي كان يوضع بها الطعام الساخن وكان صاحب المتجر يقدمها على منضدة من الجص بها ثقوب دائرية، وزُينت واجهة المنضدة بلوحات جدارية ذات ألوان زاهية، بعضها به صور حيوانات وطيور كانت جزءا من مكونات الطعام المباع، منها الدجاج والبط.
كما عثر أيضا على وعاء شراب برونزي مزخرف، يُعرف باسم "باتيرا"، وأواني خزفية تستخدم لطهي الحساء وقوارير النبيذ وغيرها.