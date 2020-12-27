الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. اكتشاف مطعم وجبات سريعة عمره 2000 عام

Time منذ 31 دقيقة
Views 506
Comment 1
بالفيديو.. اكتشاف مطعم وجبات سريعة عمره 2000 عام

لندن (صدى):
تمكن علماء آثار من اكتشاف مذهل عمره 2000 عام بعثورهم على مطعم ‭‭‬‬للمارة الرومان في بومبي، وهي المدينة الإيطالية الأثرية التي دفنت نتيجة ثوران بركان.

وسمي المتجر باسم "ترموبوليام"، وهو مصطلح لاتيني يشير إلى مكان إعداد المشروبات الساخنة، وجرى اكتشافه، السبت، في متنزه بومبي الأثري، الذي لم يفتح للجمهور بعد.

وعثر العلماء على آثار، تعود لما يقرب من 2000 عام، لطعام في بعض الجرار العميقة التي كان يوضع بها الطعام الساخن وكان صاحب المتجر يقدمها على منضدة من الجص بها ثقوب دائرية، وزُينت واجهة المنضدة بلوحات جدارية ذات ألوان زاهية، بعضها به صور حيوانات وطيور كانت جزءا من مكونات الطعام المباع، منها الدجاج والبط.

كما عثر أيضا على وعاء شراب برونزي مزخرف، يُعرف باسم "باتيرا"، وأواني خزفية تستخدم لطهي الحساء وقوارير النبيذ وغيرها.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الأم معها حق ..
دكتور رايق بن فايق
اقلب الجرة على فمها تطلع البنت لأمها
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الشيطان فتن بينهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. معها حق ..
ابو ساري
بأقل من عشره في المئه من قيمة عقد مدرب الكديش ومحقق نفس النتائج

أخر الأخبار

شاهد.. المودل " Ash " تدافع عن الرجال بتصريح مثير بشأن زواج المسيار 
شاهد.. المودل " Ash " تدافع عن الرجال بتصريح مثير بشأن زواج المسيار 
Time منذ 6 دقائق Views 100
ليته ارتاح مكانه ولا فزع لهم
ليته ارتاح مكانه ولا فزع لهم
Time منذ 13 دقيقة Views 176
لا تفكر تنام عنده ثاني مره
لا تفكر تنام عنده ثاني مره
Time منذ 14 دقيقة Views 151
ولا كأنه مسوي شيء
ولا كأنه مسوي شيء
Time منذ 14 دقيقة Views 219
الوحدة يتخطى أبها بهدف نظيف 
الوحدة يتخطى أبها بهدف نظيف 
Time منذ 18 دقيقة Views 1453
العين يتخطى التعاون بهدف
العين يتخطى التعاون بهدف
Time منذ 24 دقيقة Views 1374
بالفيديو.. اكتشاف مطعم وجبات سريعة عمره 2000 عام
بالفيديو.. اكتشاف مطعم وجبات سريعة عمره 2000 عام
Time منذ 31 دقيقة Views 506
شاهد.. أتراك يتشاجرون على حقيبة خبز في شارع عام 
شاهد.. أتراك يتشاجرون على حقيبة خبز في شارع عام 
Time منذ 41 دقيقة Views 1644
شاهد.. حيلة غريبة من لص لسرقة شخص داخل أحد البنوك
شاهد.. حيلة غريبة من لص لسرقة شخص داخل أحد البنوك
Time منذ 49 دقيقة Views 417
خطوات بسيطة لفحص فيوزات السيارة
خطوات بسيطة لفحص فيوزات السيارة
Time منذ 52 دقيقة Views 1359