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"الغذاء والدواء" تحذر من جل معقم لليدين

Time منذ ساعتين
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"الغذاء والدواء" تحذر من جل معقم لليدين

الرياض (صدى):
نبهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من جل معقم لليدين يحمل اسم "Rimaz Hand Sanitizer 100 ml" بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول).

وقالت الهيئة أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك، لافتة إلى أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.

ووجهت المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، والتوجه إلى منفذ البيع الذي اشتروا المنتج منه لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة (1900) في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
ابن حزم
برافو عليك يا جاموس جاموس شجاع
هات و خد
كيف وصل الي السوق الداخلي.
ع. س. ع
وين عايشين هذولا حتى البهايم تفهم وأعتقد أن لديها عقول افظل من هؤلاء الجهلة

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