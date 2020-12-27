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رسالة من وليد الفراج لرئيس النصر 

Time منذ ساعة
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رسالة من وليد الفراج لرئيس النصر 

نواف السالم (صدى):
وجه الإعلامي وليد الفراج، رسالة لرئيس النصر صفوان السويكت، ويأتي ذلك بعد ردة فعل غريبة للسويكت بعد تعادل فريقه مع ضمك.

وقال " الفراج ":" أخي صفوان السويكت، ‎رئيس نادي ‎النصر، لست أقل ممن سبقك من رؤساء هذا النادي الكبير "، مضيفا:" مرحلة انتقالية سيعود بعدها فارس نجد إلى حالته الطبيعية ".

وأوضح " الفراج ":" الرؤساء الاستثنائيين يحققون النجاح في أصعب الظروف وليس في أسهلها، بالتوفيق ".

وكان التعادل الإيجابي ، حسم  مواجهة النصر وضمك، بهدفين لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن الجولة العاشرة من دوري المحترفين، علي ملعب جامعة الملك سعود.

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شاهد.. ردة فعل غريبة لرئيس النصر بعد التعادل مع ضمك

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الأم معها حق ..
دكتور رايق بن فايق
اقلب الجرة على فمها تطلع البنت لأمها
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الشيطان فتن بينهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. معها حق ..
ابو ساري
بأقل من عشره في المئه من قيمة عقد مدرب الكديش ومحقق نفس النتائج

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