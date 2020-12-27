رسالة من وليد الفراج لرئيس النصر 

نواف السالم (صدى):
وجه الإعلامي وليد الفراج، رسالة لرئيس النصر صفوان السويكت، ويأتي ذلك بعد ردة فعل غريبة للسويكت بعد تعادل فريقه مع ضمك.
وقال " الفراج ":" أخي صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، لست أقل ممن سبقك من رؤساء هذا النادي الكبير "، مضيفا:" مرحلة انتقالية سيعود بعدها فارس نجد إلى حالته الطبيعية ".
وأوضح " الفراج ":" الرؤساء الاستثنائيين يحققون النجاح في أصعب الظروف وليس في أسهلها، بالتوفيق ".
وكان التعادل الإيجابي ، حسم مواجهة النصر وضمك، بهدفين لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن الجولة العاشرة من دوري المحترفين، علي ملعب جامعة الملك سعود.
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