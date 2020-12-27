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موعد التشغيل الجزئي لمستشفى المخواة الجديد

Time منذ 3 دقائق
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موعد التشغيل الجزئي لمستشفى المخواة الجديد

الباحة (صدى):
اطلع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على تقرير التشغيل التجريبي لمستشفى المخواة العام والذي تم الانتهاء من تنفيذه وتجهيزه بتكلفة جاوزت 270 مليون ريال وبسعة سريرية تصل إلى 200 سرير، وذلك خلال لقاء بمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فهد بن عبدالله المجماج.

وقدم المجماج إيجازاً عن بداية التشغيل للمستشفى ، مشتملة على خطة نقل المرضى ، وبداية إجراء العمليات الجراحية ، وتشغيل الأجهزة الطبية الحديثة ومرافق المستشفى ، إلى جانب تشغيل خمس عيادة منها عيادة العلاج الطبيعي والأسنان والعيون والجلدية والتغذية .

و أعلن أمير الباحة الافتتاح الجزئي للمستشفى اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين ، مؤكداً سموه أن المستشفى كان حلماً للقطاع التهامي وأصبح اليوم حقيقة، مشيرا إلى أن تشغيل جميع الأقسام في المستشفى بتاريخ 1442/6/8هـ.

وأكد أن مبنى المستشفى القديم سيتم الاستفادة من الجزء الجديد فيه بعدد من الخيارات الخاصة بالصحة ، كما يوجد جزء من المبنى القديم له قرابة 50 عاماً وأقر الدفاع المدني بعدم أهليته ، وسيتم النظر فيه من قبل الصحة لمعرفة مايتم فيه مستقبلاً.

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أحدث التعليقات

رااايق
هذا هو المطلوب **** بس على الاعبين لعب بتركيز أكثر وحماس ****
دكتور رايق بن فايق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
رااايق
حسناً **
الراقي=-=
المهم عدد الذين أخذوا اللقاح. متى يأتي دوري فقد سجلت منذ اليوم الأول
القرشي
الله يوفقهم يارب ويعينهم على طابور الفجر وتدريباته مع هذا البرد وعلى الطابور المسائي وتدريباته الاساسية . الهمة يا شباب والصبر ثم الصبر .

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