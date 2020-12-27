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حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، على المملكة.

 

ومن المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية والقصيم.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 28 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 10 مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-44 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الأم معها حق ..
دكتور رايق بن فايق
اقلب الجرة على فمها تطلع البنت لأمها
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الشيطان فتن بينهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. معها حق ..
ابو ساري
بأقل من عشره في المئه من قيمة عقد مدرب الكديش ومحقق نفس النتائج

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